Femminicidio a Bologna, arrestato un giovane calciatore di Senigallia

Per la violenta aggressione, costata la vita a una 56enne in via dell'Arcoveggio, la polizia ha fermato il 27enne già denunciato dalla donna

BOLOGNA – È di Senigallia l’uomo arrestato dalla olizia emiliana per la morte di una donna 56enne avvenuta nella serata di ieri, martedì 23 agosto. Le manette sono scattate ai polsi di Giovanni Padovani, un calciatore 27enne, trovato sul luogo dell’aggressione, in via dell’Arcoveggio, e tratto in arresto in nottata.

A perdere la vita è stata Alessandra Matteuzzi, trovata in fin di vita nel cortile condominiale con ferite alla testa da corpi contundenti: tra questi sembra sia stato usato anche un martello.

Secondo la polizia, intervenuta intorno alle ore 21.30, su segnalazione di una violenta lite, i due erano precedentemente legati da una relazione sentimentale che però non era terminata nel migliore dei modi: la donna aveva denunciato infatti il giovane senigalliese ottenendo così un divieto di avvicinamento.

Il 27enne l’ha raggiunta sotto casa dove sarebbe scattata l’aggressione, risultata poi fatale alla donna. Per il senigalliese, ex modello e calciatore che ha militato in varie squadre di serie C e D, l’accusa è di omicidio aggravato.