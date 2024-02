Femminicidio Alessandra Matteuzzi, ergastolo per il senigalliese Giovanni Padovani

BOLOGNA – È stata emessa la sentenza di condanna nei confronti di Giovanni Padovani, il 28enne senigalliese che il 23 agosto 2022, a Bologna, uccise l’ex fidanzata Alessandra Matteuzzi. Ergastolo per l’ex calciatore e modello che colpì la 56enne sotto casa sua con calci, pugni, un martello e persino una panchina. Lo ha stabilito la Corte d’Assise di Bologna, secondo quanto riporta l’agenzia Ansa.

Il 28enne, che in aula ha rilasciato dichiarazioni spontanee al giudice Domenico Pasquariello, ha sostenuto l’anormalità di certi comportamenti – il delitto ma anche episodi precedenti come il controllo asfissiante sulla donna – dettati dalla mancanza di lucidità.

La corte felsinea ha preso la decisione dopo due ore di camera di consiglio, confermando anche le aggravanti dello stalking, del legame affettivo e della premeditazione per via di quella relazione interrotta di cui non accettava la fine e per cui era stato anche denunciato dalla donna alcune settimane prima del gravissimo femminicidio.