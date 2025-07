FdI denuncia: «firme false» nell’unione dei comuni. Quajani replica: «scorretto e fuorviante»

Il caso per una convocazione in cui compaiono nomi non apposti dai consiglieri. Ma il presidente del consiglio dell’ente riporta la discussione sui binari: «propaganda»

SENIGALLIA – Botta e risposta tra Fratelli d’Italia e la presidenza dell’Unione dei comuni “Le terre della marca senone”. Dal partito della premier Meloni arriva infatti la segnalazione di un grave episodio che avrebbe scatenato le dimissioni della segretaria dell’ente: in particolare ci sarebbe stata una questione legata a delle firme non apposte dai firmatari in un atto pubblico.

«Con profonda preoccupazione denunciamo quanto accaduto» scrivono da FdI relativamente alla seduta del consiglio dell’unione del 21 luglio. «Sembrerebbe che il Segretario dell’Unione ha rassegnato polemicamente le proprie dimissioni in seguito, stando a quanto sembrerebbe di capire, a gravi irregolarità, che gettano un’ombra sulla trasparenza e sulla legalità di alcune condotte all’interno del Consiglio. In particolare, sembrerebbe vi sia la presenza di alcune firme false poste in un atto pubblico presentato da un gruppo di Consiglieri. Un documento ufficiale che reca, in calce, sottoscrizioni attribuite a consiglieri, dei quali alcuni non le hanno mai apposte. Un fatto di inaudita gravità, che mina la credibilità delle istituzioni locali e potrebbe configurare anche ipotesi di reato penale». Fratelli d’Italia auspica che si faccia chiarezza, «piena luce», sull’accaduto, segnalando come sia un «segnale d’allarme» che «non può e non deve essere ignorato».

Pronta la reazione di Fiorenzo Quajani, presidente del consiglio dell’Unione dei comuni “Le terre della marca senone” che ha prima stigmatizzato il comportamento di Fratelli d’Italia pur senza nominare il partito e poi quello della segretaria dell’ente. «La richiesta di convocazione del Consiglio, sottoscritta da tutti i Capigruppo per audire la Giunta sulle prospettive dell’Ente, è stata messa in discussione con l’accusa – che Quajani precisa non essere stata formalizzata da alcuno dei diretti interessati – di contenere firme “false”. In realtà, ogni sottoscrizione è frutto di un’assunzione di responsabilità consapevole da parte dei Consiglieri, alcuni dei quali hanno conferito “delega informale” al primo firmatario, per meri motivi organizzativi. Nessuno ha mai smentito o revocato la propria adesione. Parlare di “firme false” è quindi del tutto scorretto e fuorviante».

Alcune ombre sull’operato sono state rafforzate in qualche modo dalle dimissioni della segretaria dell’ente. Comportamento che Quajani definisce così: «Grave e inspiegabile è stata la scelta della Segretaria dell’Unione di non presenziare alla seduta, rifiutandosi di fornire chiarimenti regolamentari e spingendosi a rassegnare le dimissioni. Un gesto che, anziché chiarire, ha contribuito ad alimentare un clima tossico».

Secondo il presidente del consiglio dell’Unione è «ancora più allarmante è la corsa, da parte di alcune forze politiche, a strumentalizzare l’episodio». Un attacco che ha di fatto usato l’istituzione che mette sullo stesso tavolo i comuni delle vallate Misa e Nevola per meri fini di propaganda politica. Da qui l’affondo di Quajani: «Scendere a questi livelli, mentre i cittadini affrontano difficoltà reali ogni giorno, è imbarazzante per chi è stato eletto proprio per rappresentarli».