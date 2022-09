SENIGALLIA – Anche da un dramma come quello che si è abbattuto sulle Marche, in particolare su Senigallia e il suo entroterra, come l’alluvione del 15 settembre, può nascere del bene. Stiamo parlando della mobilitazione di massa a sostegno degli alluvionati che si è innescata spontaneamente dopo quelle drammatiche ore che sono costate la vita a 12 persone (sono ancora in corso le ricerche dell’ultima dispersa, Brunella Chiù).

Fin da subito la meglio gioventù di Senigallia si è organizzata per cercare di rimettere in sesto una città ferita a morte: in ogni via, strada o quartiere dove l’onda della piena aveva portato distruzione, in questa settimana era possibile vedere a qualsiasi ora ragazzi e ragazze che, armati di pale, stivali e badili, si davano da fare per togliere il fango, svuotare case e portare via mobili e suppellettili resi inutilizzabili dalla piena.

Ben presto l’ondata di solidarietà ha oltrepassato i confini territoriali della cosiddetta zona rossa: altrettante persone, di cui molti giovani, sono arrivate anche da altri comuni rimasti indenni dall’ondata di piena. È il caso dei 14 ragazzi e ragazze del gruppo scout di FSE Fano 1 che nella giornata del 24 settembre si sono recati a Pianello di Ostra per dare il loro contributo.

Le foto scattate a Pianello dal gruppo scout fanese a sette giorni dall’alluvione

Giovanni Polverari

A raccontarci la loro esperienza è Giovanni Polverari, fresco di maturità e iscritto al primo anno di università: «Lo scenario che ci si è presentato è stato abbastanza drammatico: a distanza di una settimana ancora la situazione è grave. Dentro le case ancora c’è un metro e mezzo di fango, arriva agli specchi. All’esterno ammassi di detriti, terra e rottami. Per raggiungere alcune abitazioni l’unica via è passare attraverso i campi agricoli: le stradine sono ancora interdette. I residenti lamentano che, ancora, a livello istituzionale nessuno è intervenuto; l’esercito si sta occupando di ripristinare la strada ma nelle varie case lo svuotamento da fango e rottami è esclusivamente a carico dei volontari. Nessuno del Comune o della Protezione Civile è ancora intervenuto. È facile in questi casi lasciarsi andare allo sconforto e sentirsi abbandonati».

Impossibile rimanere impassibili di fronte a tanta distruzione: «Ci siamo trovati dentro a case dove non c’è più nulla: uno scenario desolante dove persone comprensibilmente disperate e senza più nulla, senza piangersi addosso, si stanno rimboccando le maniche per risalire la china. Mi ha colpito subito anche la loro gentilezza: nonostante il momento difficile si sono perfino prodigati per procurarci qualcosa da mangiare per pranzo».

I ragazzi delle due classi dell‘Istituto Sportivo di Pesaro

Esperienza analoga anche per due classi dell‘Istituto Sportivo di Pesaro che, nella giornata del 24 settembre, sono venute ad aiutare a liberare le tante abitazioni senigalliesi ancora, dopo una settimana, piene di fango: «I ragazzi hanno capito che essere umani significa aiutarsi perché quando si è nel bisogno non c’è altro da fare che questo» hanno commentato.