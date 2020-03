Fondi ai Comuni: circa 500 famiglie pronte a richiedere il contributo

Una boccata d'ossigeno per chi non possiede più liquidità per l’acquisto di beni di prima necessità. Il sindaco Mangialardi: «Questo primo intervento potrà coprire un periodo massimo di due o tre settimane»

SENIGALLIA: Il Comune di Senigallia ha a disposizione 260 mila euro per supportare nell’immediatezza le famiglie in difficoltà. Secondo una prima stima, effettuata dall’Amministrazione, sarebbero circa 500 le richieste a cui dovrebbe fare fronte con il contribututo che ammonterebbe all’incirca a 500 euro a famiglia.

«È chiaro – spiega il Presidente Anci Marche e sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi – che questo primo intervento potrà coprire un periodo massimo di due o tre settimane e che già ad aprile avremo bisogno di un nuovo provvedimento più strutturato, capace di andare oltre il contingente. Ma va detto che sbaglia, e anche di molto, chi divide in maniera pro capite i 400 milioni stanziati dal governo per dimostrare che le risorse erogate sono poche. Affermare ciò significa prendere in giro i cittadini, visto che quei fondi servono solo per le famiglie che, non avendo più introiti, non possiedono più liquidità per l’acquisto di beni di prima necessità».

Soldi che l’Amministrazione è pronta a gestire nell’immediatezza: «Peraltro – conclude Mangialardi – credo che il governo abbia fatto molto bene ad affidare ai Comuni la gestione di tali fondi. Infatti, grazie alla maggiore conoscenza dei reali bisogni di ogni singola comunità, le varie amministrazioni sapranno elaborare in maniera più corretta ed efficace le modalità di erogazione. Per quanto ci riguarda, stiamo individuando criteri e linee guida sulla base delle esigenze del nostro territorio, che comunicheremo quanto prima alla cittadinanza tramite il nostro portale istituzionale».