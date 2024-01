False generalità dopo il furto, arrestata donna a Senigallia

SENIGALLIA – Altro arresto da parte dei carabinieri della compagnia cittadina, dopo quello dei giorni scorsi, ancora per aver fornito false generalità. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 22 gennaio, quando i militari del nucleo operativo e radiomobile sono intervenuti per un furto al centro commerciale “Il Maestrale”.

La pattuglia ha individuato una donna domiciliata a Senigallia, indicata dal personale della sorveglianza interna del supermercato come la responsabile di aver sottratto vari generi alimentari, nascondendoli in una borsa. Per il suo comportamento, la donna è stata prima fermata ma alla richiesta di fornire le sue generalità ha dato nome e cognome falsi.

Non avendo con sé i documenti, è stata quindi accompagnata negli uffici della caserma in via Marchetti per essere sottoposta ai rilievi dattiloscopici. E’ emerso che i dati falsi forniti ai militari servivano per eludere i controlli perché qualche mese prima aveva commesso un altro furto.

La donna è stata quindi dichiarata in arresto e sottoposta agli arresti domiciliari. Questa mattina 23 gennaio il giudice del tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto.