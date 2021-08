SENIGALLIA – Una caduta fatale mentre si trovava in montagna in vacanza. Ha perso la vita così il dottore Diego Cingolani, ex primario del reparto di Rianimazione dell’ospedale di Senigallia. Il 68enne si trovava a San Candido, in provincia di Bolzano, quando è caduto battendo la testa. Pochi i dettagli sulla dinamica della tragica caduta. La notizia della sua morte ha iniziato a circolare nel tardo pomeriggio del 21 agosto gettando quanti lo conoscevano nello sconforto e nello sgomento.



Dopo una onoratissima carriera, l’uomo era andato in pensione nel novembre del 2019: anche l’amministrazione senigalliese gli aveva reso omaggio ringraziandolo per il suo servizio: «Il suo prezioso contributo ha fatto crescere la struttura ospedaliera e in particolare il reparto da lui diretto, offrendo un servizio sempre all’avanguardia, al passo con l’evoluzione della medicina, e un personale altamente qualificato».



Commovente era stato anche il saluto rivolto dai suoi colleghi: «Un grazie di cuore al dottor Cingolani che con la sua disponibilità, professionalità, dedizione al lavoro e gentilezza è riuscito a creare un clima di serenità e affiatamento in tutto l’ospedale cercando sempre di conciliare le diverse opinioni. Congratulazioni per la tua pensione – scrivevano i colleghi – ma sappi che lascerai un grande vuoto in tutto l’ospedale; la tua compagnia ed il tuo contributo ci mancheranno molto. Ti auguriamo di Vivere un momento di meritato relax».



Un meritato riposo purtroppo interrotto tragicamente durante una fatale vacanza in montagna.