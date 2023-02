Senigallia, la rotonda a mare festeggia 90 anni

SENIGALLIA – Il 18 luglio prossimo, la rotonda a mare festeggerà i suoi primi 90 anni di esistenza. Una data storica non solo per la città di Senigallia che da tempo celebra con ogni mezzo e iniziativa il “suo” monumento, ma per l’intera regione Marche: l’edificazione sull’Adriatico è un simbolo del turismo regionale e rimane una delle costruzioni più suggestive dell’intera riviera.

La sua storia inizia, in realtà, durante la Belle Epoque, quando venne innalzata una piattaforma lignea per attività idroterapiche e ricreative, sul mare davanti all’hotel Bagni su progetto di Vincenzo Ghinelli (1792-1871). In seguito la decisione definitiva di realizzare la Rotonda a Mare a Senigallia venne adottata dall’Azienda Autonoma Stazione di Cura e Soggiorno il 30 gennaio 1932. Fu scelto il progetto presentato dall’ingegnere Enrico Cardelli, perché conteneva “le caratteristiche di genialità e di economia volute”.

La Rotonda a Mare venne inaugurata il 18 luglio 1933, imponendosi ben presto come qualificato luogo di mondanità ed intrattenimento musicale. Il 7 luglio 1935 il Principe Umberto di Savoia venne a Senigallia per inaugurare la Colonia Marina Maria Pia di Savoia e per visitare la Rotonda a Mare.

Il nuovo logo per i 90 anni della rotonda a mare di Senigallia

Ma furono gli anni 1950-1960 la stagione d’oro della Rotonda di Senigallia, vero tempio della mondanità e luogo nel quale si esibirono stelle di prima grandezza della musica leggera italiana. Nel 2006 è stata riaperta al pubblico al termine dei lavori di restauro e riqualificazione finanziati dall’Unione Europea.

Per celebrare la rotonda a mare è stato messo in cantiere un progetto che parte innanzitutto dal suo logo, rinnovato con «un ritmo di linee e punti che richiama lo stile architettonico dell’edificio», rivisitato in chiave minimalista. Il logo è stato presentato in occasione della fiera BIT di Milano, presso il padiglione della Regione Marche, in cui è stato proiettato anche un video con immagini storiche. Per la data del 18 luglio sono previsti poi vari appuntamenti, andando a trasformare quel compleanno che negli ultimi anni è saltato causa covid ma che verrà riproposto ancora più ricco.