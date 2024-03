A Senigallia il 30esimo raduno internazionale di moto Harley Davidson

SENIGALLIA – Uno dei primi eventi che aprirà la stagione turistico-balneare della spiaggia di velluto sarà il raduno europeo dell’Harley Owners Group (H.O.G.), ovvero il club di possessori di moto Harley Davidson, ai primi di giugno prossimo. L’annuncio è stato dato oggi alla rotonda a mare di Senigallia, alla presenza del sindaco Massimo Olivetti, dell’assessora regionale alla cultura Chiara Biondi e dei vertici manageriali della casa costruttrice per l’Europa e per l’Italia.

Un appuntamento di calibro internazionale quello che si svolgerà dal 6 al 9 giugno e che vedrà la città di Senigallia splendida protagonista per sfilate di moto note, il cui nome è già di per sé un richiamo per milioni di appassionati in tutto il mondo. Attese decine di migliaia di partecipanti alla quattro giorni che torna in Italia dopo 11 anni.

Non solo moto. Il famoso raduno European H.O.G Rally, giunto alla 30esima edizione, affiancherà ovviamente gli iconici veicoli in sfilate, mostre ed esibizioni in tutto il centro storico, dalla rocca roveresca a piazza Garibaldi, mentre partiranno da qui alla volta dell’entroterra vari tour per scoprire le Marche e i suoi borghi. Ma non solo, perché l’evento prevede anche musica dal vivo, intrattenimento, cucina italiana e shopping con stand vari di rivenditori ed espositori selezionati, anche per la personalizzazione della propria moto.

L’apertura della stagione estiva con un evento di portata internazionale – ha sottolineato il sindaco Olivetti – coinvolgerà non soltanto Senigallia ma in generale tutto il territorio e la Regione Marche. “L’evento rappresenta una sfida per la città che sono certo saprà accogliere, con la cordialità che contraddistingue i nostri cittadini, il folto numero di appassionati che parteciperanno alla manifestazione “.

Di scenario perfetto per l’evento hanno parlato Kolja Rebstock, managing director & regional Vp Emea, e Francesco Vanni, managing director per l’Italia, la Spagna e il Portogallo, che hanno annunciato anche l’emissione di un annullo postale e la stampa di una cartolina ad hoc con un’immagine a tema della manifestazione proprio per l’edizione senigalliese.