Evade dai domiciliari a Montemarciano e finisce in carcere

Un uomo di 38 anni, costretto in casa per atti persecutori nei confronti della ex, ha violato la misura cautelare per sei volte ed è stato arrestato dai carabinieri

MONTEMARCIANO – Un uomo è stato arrestato dai carabinieri per essere evaso dai domiciliari nella propria abitazione. Il 38enne, residente a Falconara Marittima ma domiciliato a Montemarciano dove si trovava da dicembre per stalking e atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, si è infatti reso responsabile di ben sei violazioni della misura cautelare.

L’uomo era costretto a rimanere nella propria abitazione a Montemarciano, col permesso di uscire solo in determinate fasce orarie per recarsi ad Ancona, dove lavora. Ma ciò non è bastato all’operaio: è stato rintracciato fuori casa dai carabinieri per due volte, mentre in altre quattro occasioni i militari sono riusciti ad accertare l’evasione in un secondo momento.

Di tutti questi comportamenti in violazione della misura cautelare degli arresti domiciliari è stato informato il magistrato del Tribunale di Ancona che ha emesso un’ordinanza con l’aggravamento della misura già applicata, sostituendola con la custodia cautelare in carcere. Venerdì 6 marzo i militari hanno dato esecuzione al nuovo provvedimento e hanno condotto il 38enne al carcere di Ancona Montacuto.