Evade dagli arresti domiciliari, i carabinieri lo trovano ubriaco

OSTRA VETERE – Era andato a bere qualcosa dovendo quindi uscire di casa dov’è ristretto agli arresti domiciliari e per questo è stato rintracciato e tratto in arresto. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di lunedì 27 novembre.

I carabinieri della stazione di Ostra Vetere erano impegnati in un servizio perlustrativo di controllo sulle persone raggiunte dagli arresti domiciliari, ma il 34enne non è stato trovato nella sua abitazione. Sono così cominciate le sue ricerche che non son durate molto.

I militari l’hanno infatti rintracciato immediatamente, a un chilometro da casa, in evidente stato di ubriachezza. Per lui un nuovo arresto stavolta per il reato di evasione. Il pm ha disposto ancora gli arresti domiciliari in attesa di convalida.