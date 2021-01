Evade dagli arresti domiciliari per il capodanno, senigalliese nei guai

L'uomo, condannato per lesioni personali aggravate, doveva andare al Sert e poi tornare al domicilio ma ha passato la notte fuori senza autorizzazione

SENIGALLIA – Evade dagli arresti domiciliari senza un giustificato motivo, viene scoperto e scatta la denuncia. Capodanno con guai per un cittadino italiano, classe ’69, denunciato dai carabinieri di Senigallia.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di giovedì scorso, 31 dicembre: i militari si sono recati al domicilio dell’uomo, stabilito in un hotel della città, dove deve scontare una condanna per lesioni personali aggravate a 1 anno e 4 mesi di reclusione per episodi risalenti al 2011.

La mattina aveva ottenuto un permesso per andare al Sert dove è in cura, senza però rientrare. Quando ha fatto ritorno alla stanza dell’hotel ha dichiarato ai militari di essere andato al Sert, solo in seguito ha confessato di aver passato la notte di san Silvestro e le prime ore del capodanno dalla ragazza, sempre a Senigallia.

Motivo che non gli ha però evitato la denuncia per evasione.