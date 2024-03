Eternit nel cantiere per la nuova scuola a Senigallia: lavori sospesi, bimbi trasferiti

SENIGALLIA – In questi ultimi giorni sono stati rinvenuti alcuni frammenti di eternit nel cantiere di largo Michelangelo, zona Cesanella, dove è in fase di realizzazione il nuovo polo scolastico 0-6 anni al posto della scuola dell’infanzia Girotondo. Un ritrovamento che ha fatto scattare ovviamente le procedure di sicurezza con la sospensione dei lavori e la notifica all’azienda sanitaria territoriale Ast di Ancona, all’agenzia Arpa Marche, alla Provincia di Ancona e alla Prefettura dorica.

La notizia è stata veicolata dal Comune di Senigallia che ha già annunciato, senza ancora che sia stato censito il terreno e quantificati i materiali da smaltire, un allungamento dei tempi di realizzazione del nuovo plesso scolastico e soprattutto un aumento dei costi, che erano già notevoli: ben 3,82 milioni di euro.

Innanzitutto è stato predisposto uno studio specializzato che in questi giorni, attraverso un minuzioso esame del terreno, dovrà valutare e individuare il quantitativo di materiale interessato, in quanto mescolato all’eternit: in passato – ricorda l’assessore ai lavori pubblici Nicola Regine – negli anni ‘70 – veniva utilizzato anche come materiale di riempimento dei terreni edificabili. Solo a partire dal 1992-93 ne è stato vietato l’utilizzo in quanto cancerogeno.

In secondo luogo verrà disposta la bonifica dell’area: i materiali si trovano a circa 50 cm di profondità ma non si tratta di quantità enormi, bensì di frammenti che però sono sparsi in tutta l’area. Sempre Regine invita alla calma e a non lasciarsi prendere dal panico: verranno eseguite tutte le procedure di sicurezza senza alcun pericolo per gli utenti innanzitutto dell’area, cioè i bambini e il personale della scuola Girotondo, così come delle famiglie residenti e delle attività presenti in zona.

Ma le conseguenze ci saranno anche nella riorganizzazione dei servizi scolastici. Si è deciso di spostare anticipatamente le tre sezioni della scuola dell’infanzia in altra sede, cosa prevista inizialmente solo a partire dall’estate. La decisione sulla destinazione di alunni e personale verrà presa in questi giorni, prima delle vacanze pasquali, dalla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Senigallia Nord “Mario Giacomelli”. Al ritorno in classe le lezioni riprenderanno in un’altra scuola, forse la stessa sede provvisoria in via Cimabue dove sono attualmente trasferiti gli studenti e le studentesse della primaria sempre della Cesanella. Ma ancora non c’è nulla di definitivo: si stanno valutando con attenzione le soluzioni percorribili, individuando gli spazi per la didattica e per i servizi di refezione.