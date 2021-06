Nell’estate di Senigallia tornano i mercatini e le fiere di Confartigianato

SENIGALLIA – Eventi per ripartire, per ridare slancio all’economia ma anche un rinnovato impulso alla socialità. Con questo spirito Confartigianato Imprese Ancona-PesaroUrbino e l’amministrazione comunale senigalliese hanno organizzato e presentato oggi, venerdì 18 giugno, alcuni degli eventi inseriti nel ricco cartellone che la spiaggia di velluto promuove per la stagione estiva. Mostre-mercato, appuntamenti per collezionisti e fiere sono quei momenti a cui spetta il difficile compito di restituire un’immagine di normalità dopo un anno e mezzo di pandemia.

La prima iniziativa è quella di domenica 20 giugno, con il ritorno di “Piazza Artigiana”, la mostra-mercato di calzature, pelletteria e accessori che si svolgerà in piazza del Duca dalle 18 alle 24. Una settimana dopo, domenica 27 giugno, si rinnoverà l’appuntamento con gli oltre 100 espositori del mondo dell’antiquariato: ogni quarta domenica del mese, dalle 8 alle 18, si svolgerà ai portici Ercolani “Alla vecchia Filanda“; ogni mercoledì dal 14 luglio fino all’11 agosto, dalle 16 alle 24, spazio sempre sotto i portici Ercolani a “Chi cerca trova”, il mercatino di rarità e pezzi unici d’artigianato e da collezione che da vent’anni anima Senigallia. Il 14 e 15 agosto torna la “Fiera del disco” ai Portici Ercolani dalle 10 alle 24, in grado di attrarre ogni anno centinaia di curiosi e appassionati.

Verrà anticipato dall’evento novità di quest’estate: l’11 luglio scenderanno in piazza del Duca, a partire dalle ore 21, i professionisti delle acconciature per una creativa notte dei barbieri. «Non sarà una sfilata, né una gara – ha affermato Lorenzo Livieri, barbiere e presidente di Senigallia Eventi – ma un’iniziativa pensata per non spegnere i riflettori su un settore duramente colpito dalla pandemia, con tanto di targhe ai professionisti partecipanti».

Lorenzo Livieri, presidente Senigallia Eventi

Il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti

Da sinistra: Marco Pierpaoli, segretario Confartigianato Ancona-Pesaro Urbino e Giacomo Cicconi Massi, responsabile Confartigianato Senigallia

Cinque eventi inseriti nel cartellone estivo, di cui proprio oggi è iniziato il CaterTour, uno degli appuntamenti più attesi. «Estate, turismo, eventi e rapporti virtuosi con l’entroterra: sono tutti ingredienti che hanno reso Senigallia famosa in Italia e all’estero e che, come Confartigianato, vogliamo sostenere e veicolare per il vero rilancio del territorio – ha dichiarato il segretario di Confartigianato Imprese Ancona-PesaroUrbino, Marco Pierpaoli – confermiamo oggi con forza, con una serie di grandi eventi, la proficua sinergia con questo comune e questa città, ormai riconosciuta come la capitale del turismo marchigiano. Come associazione supportiamo da sempre i sindaci, perché sono i rappresentanti delle nostre comunità territoriali. La ripartenza, infatti, passa anche dalle pratiche di buona amministrazione, oltre che dal lavoro quotidiano di cittadini e imprese che non si sono arrese e hanno resistito».

Proprio le imprese, soprattutto quelle artigiane che conservano e trasmettono il saper fare, ha spiegato il responsabile territoriale di Confartigianato Senigallia, Giacomo Cicconi Massi, sono quelle a cui viene dato spazio e centralità grazie a iniziative interessanti che stanno riscuotendo un successo sempre crescente. «Quest’anno il desiderio di garantire a turisti e cittadini un’offerta comunque ricca e variegata, sempre nel rispetto delle misure anti-contagio, era ancora più forte, dopo le difficoltà vissute in inverno e in primavera a causa dell’emergenza sanitaria. Questa è davvero un’occasione unica per ripartire con ancora maggiore slancio ed energia».

«Quella con Confartigianato è una collaborazione importante – ha dichiarato il sindaco Massimo Olivetti – per dare supporto alle aziende in difficoltà: purtroppo è stato possibile agire solo ora con la certezza del venire meno di alcune restrizioni. È un modo per far vivere città e renderla più attrattiva, ma anche per fare incontrare la gente con le piccole attività che hanno bisogno di ripartire senza, ce lo auguriamo, ulteriori chiusure. Ogni ente deve ridare attenzione a queste piccole realtà».