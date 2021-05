Estate ed eventi sportivi: gli XMasters portano in dote il triathlon a Senigallia

SENIGALLIA – Con l’avvicinarsi della bella stagione ormai a grandi passi e con l’affievolirsi delle norme restrittive legate alla pandemia, la città può tornare a fare i conti con i vari eventi che contraddistinguono la sua estate. Dopo aver annunciato gli XMasters, ancora targati radio Deejay, ecco che un primo evento, il triathlon, diventa ormai sicuro nel calendario. Parliamo dell’Hardskin TriO Senigallia che si terrà esattamente tra due mesi.

Il 17 e il 18 luglio lo spettacolo del triathlon sbarcherà nuovamente sulla sabbia del lungomare Mameli: sarà una due giorni ricca di sudore e divertimento ma in sicurezza, nel rispetto dei protocolli sanitari previsti. Sabato si svolgerà la gara sul circuito olimpico (1500 mt di nuoto in acque libere – 40 km in bici lungo la spiaggia di velluto e nell’entroterra e 10 km di corsa sul lungomare) mentre domenica ci sarà quello sprint (750 mt – 20 km – 5 km), entrambi riconosciuti di interesse nazionale dalla Fitri, la federazione italiana triathlon.

La spiaggia di velluto così come le campagne di Senigallia saranno grandi protagoniste in questa due giorni di sport e spettacolo in cui si cimenteranno campioni e atleti di punta di numerose squadre del panorama nazionale, più o meno storiche: tra queste la nuova realtà del DDS 7MP Triathlon Team, nata proprio in questa stagione dall’incontro tra lo storico DDS Triathlon Team e il 7MP Squad. La squadra guidata da Simone Diamantini e Fabio Vedana sarà presente in tutte le gare del calendario TriO Events con i suoi atleti élite.

«Questa particolare formula di evento incentrato sullo sport – afferma l’assessore allo sviluppo economico Alan Canestrari – è un’iniziativa unica nel panorama degli eventi estivi. La qualità delle attività svolte in queste giornate è sottolineata dalla partecipazione di ospiti illustri e da campioni di spicco che danno alla manifestazione un plus straordinario».

Una manifestazione attenta all’ambiente e alla sostenibilità, l’eliminazione di tutte le bottigliette in plastica, così come all’aspetto turistico: sarà un volano per l’economia senigalliese dato che la maggior parte degli atleti arriva da fuori regione, come sottolineato dal sindaco Massimo Olivetti, che ha tenuto per sé anche la delega al turismo: «La manifestazione XMasters, giunta alla decima edizione – ha dichiarato – è un evento ormai consolidato che contraddistingue Senigallia nel panorama sportivo nazionale, in cui l’amministrazione crede e investe. Il ritorno economico e d’immagine sulla città sono considerevoli se pensiamo alla copertura mediatica e al fatto che gli atleti in gara provengono per la gran parte da fuori regione. Hanno la possibilità di scoprire una città bella e accogliente per trascorrere qualche giorno di vacanza al mare e per gustare l’ottimo cibo che contraddistingue il nostro territorio».

