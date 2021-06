Su il sipario, inizia l’estate a Corinaldo con un ricco cartellone di eventi

La città palcoscenico si riscopre con una serie di appuntamenti tra cultura, tradizioni, romanticismo, musica, cinema, incontri e balli per i più piccoli

CORINALDO – La città palcoscenico alza il sipario annunciando un ricco cartellone di eventi per l’estate 2021 appena iniziata. Quattro i filoni che accenderanno il borgo tra cultura e spettacoli, tradizioni e storia, appuntamenti per i più piccoli, bellezza e romanticismo. Il via proprio con la “Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia” che si terrà sabato 26 giugno.

Sarà infatti il fascino della città di Corinaldo a fare da scenario all’iniziativa organizzata dai Borghi più belli d’Italia, quest’anno dedicata all’amore per l’arte. Il cartellone (tutte le informazioni e gli appuntamenti sono su https://eventi.corinaldoturismo.it/) prevede per la stessa giornata anche di dare spazio all’installazione di Margherita Moscardini per il progetto “Una Boccata d’Arte”.

Novità nel ricco cartellone di eventi 2021 è una suddivisione settimanale con appuntamenti periodici, nel centro storico corinaldese: i martedì dell’archeologia saranno seguiti dai mercoledì romantici, con visita guidata in notturna, negozi aperti anche la sera, specialità tipiche corinaldesi, animazione, storie e scoperte, mentre tutti i venerdì, nella piazzetta della musica, omaggio al cantautorato italiano con la musica nel borgo.

Tra gli appuntamenti di rilievo dell’estate corinaldese vanno citati il Festival TAU-Teatri Antichi Uniti (30 luglio), Millenarja- Scene di vita medievale (19 agosto), il Festival di Danza Urbana (20-21-22 agosto), Corinaldo Jazz (14 luglio, 4-5 agosto),“Il tesoro ritrovato. La tomba del principe di Corinaldo (sabato 24 luglio), la mostra all’interno del progetto ArcheoNevola sul recente ritrovamento archeologico.

Tra i luoghi della cultura, l’amministrazione ha deciso di tenere aperti il teatro comunale “Carlo Goldoni” e la raccolta di ceramiche d’arte contemporanea “G.C.Bojani”.

Per i più piccoli: il festival di teatro per ragazzi Ambarabà (24 giugno, 29 luglio, 12 agosto), Altrove Cinema Nomade lungo la scalinata della Piaggia (1, 8, 15, 22 luglio); e ancora: lezioni d’inglese coordinate dalla biblioteca comunale di Corinaldo, la Baby Dance, le letture animate con l’associazione Acchiappasogni e i laboratori con il CoriLab-Centro di aggregazione giovanile corinaldese.