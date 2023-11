Senigallia, entro un mese i lavori al ponte della Chiusa

SENIGALLIA – Non sarà demolito ma verrà “solo” riparato il ponte della Chiusa, l’infrastruttura che collega le frazioni di Cannella e Vallone di Senigallia, danneggiata dall’alluvione del 15 settembre 2022. Questa la novità a quanti chiedevano informazioni circa il suo futuro destino dopo oltre 13 mesi di inutilizzo.

La struttura che sorge sull’omonima strada della Chiusa è infatti intransitabile poiché da quella disastrosa serata manca una delle due spalle, quella lato Cannella per la precisione. Non è stata portata via dalla piena del fiume Misa ma era talmente danneggiata che i primissimi lavori sono consistiti nel mettere in sicurezza ciò che era pericolante, rimuovendo quindi parte del ponte.

Ora l’argomento è stato affrontato in consiglio regionale dove rispondendo a un’interrogazione di Rinasci Marche, l’assessore alle infrastrutture Stefano Aguzzi ha ammesso che non si trovano più dei documenti circa il collaudo del ponte: un fatto che comporta intanto lo stop ai mezzi pesanti che non potranno transitarvi sopra fino a che la situazione non si chiarirà.

Intanto il progetto per la riparazione del ponte della Chiusa a Senigallia dovrebbe essere pronto per la settimana prossima. I lavori partiranno immediatamente dopo ed entro un mese, quindi prima di natale, l’opera dovrebbe essere completamente terminata e l’infrastruttura riaperta al transito di auto, motoveicoli, biciclette e pedoni.