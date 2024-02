Entra la polizia in una farmacia di Senigallia ma è per partecipare alla raccolta del farmaco

SENIGALLIA – Anche il commissariato di pubblica sicurezza della spiaggia di velluto ha aderito alla 24^ giornata di raccolta del farmaco. L’iniziativa, in programma in tutt’Italia fino a oggi 12 febbraio 2024, ha visto gli agenti senigalliesi farsi parte molto attiva.

Una farmacia del centro storico di Senigallia ha infatti visto, questa mattina, entrare il personale della squadra volante. I poliziotti non erano lì per un controllo, non per sanzionare alcuno, ma per acquistare diverse tipologie di farmaci da banco, che saranno distribuiti gratuitamente ai più bisognosi.

Un gesto di solidarietà, magari piccolo ma prezioso, per contribuire concretamente alla riuscita della 24^ giornata di raccolta del farmaco, così come per far sentire la vicinanza e la sensibilità della Polizia di Stato nei confronti di ogni cittadino della comunità. Proprio come recita il motto “Esserci sempre”.

Analoga iniziativa è stata presa dal commissariato di Jesi e dagli agenti della questura dorica.