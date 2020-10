Elezioni a Senigallia: inizia lo spoglio delle schede. Risultati del ballottaggio in tempo reale

C'è grande attesa in città ma anche in Regione: la spiaggia di velluto è l'unica realtà che scieglierà il sindaco al secondo turno. Segui la diretta

SENIGALLIA – Inizia adesso, con la chiusura dei seggi, il momento più atteso per la spiaggia di velluto. Dalle ore 15 di lunedì 5 ottobre, infatti, parte la conta dei voti, lo spoglio delle schede elettorali per capire chi sarà il sindaco di Senigallia per i prossimi 5 anni.

C’è grande attesa a Senigallia ma non solo: è infatti l’unica città delle Marche a essere giunta al secondo turno e il valore di questo esito elettorale si ripercuoterà a livello regionale, proprio in base ai risultati delle elezioni regionali che hanno visto vincere il centrodestra di Acquaroli.

A Senigallia, lo spoglio delle schede elettorali in tutte le 43 sezioni cittadine permetterà di capire se il candidato sindaco del centrosinistra Fabrizio Volpini potrà mantenere il vantaggio di 9,15% che ha conquistato al primo turno (43,39%) o se lo sfidante del centrodestra Massimo Olivetti (34,24) avrà recuperato terreno per arrivare a una maggioranza di governo.

Sarebbe per la spiaggia di velluto un risultato storico, dato che il centrosinistra ha praticamente sempre governato negli ultimi decenni a parte una brevissima parentesi nel 1998 con Marcantoni.

Aggiornamento delle ore 15: è partito lo spoglio delle schede elettorali per concludere queste consultazioni amministrative 2020 iniziate due settimane fa.