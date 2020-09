Elezioni regionali, Giorgia Fabri: «Dialogo con il territorio per uno sviluppo concreto»

CORINALDO – Sanità, infrastrutture, turismo, lavoro, cultura, scuola, giovani. Ma soprattutto dialogo e concertazione. Sono i temi che la candidata al consiglio regionale Giorgia Fabri sta portando avanti negli ultimi incontri di questa campagna elettorale.

Temi che l’attuale assessore di Corinaldo, un vero punto di riferimento per le persone non solo della vallata Misa-Nevola, ha voluto presentare ai cittadini dei vari comuni, in un “tour” elettorale decisamente impegnativo che si concluderà mercoledì 16 settembre, alle ore 18 all’auditorium San Rocco di Senigallia: interverranno con lei anche l’assessore ai giovani del

Comune di Napoli Alessandra Clemente e lo scrittore e regista Alessandro

Gallo.



La prossimità dovrà essere la parola chiave per quanto riguarda i

servizi socio-sanitari, con un potenziamento del sistema per

l’emergenza/urgenza e delle reti cliniche. «Grazie ai fondi europei per

la sanità pubblica, inoltre, l’assistenza domiciliare potrà garantire

più servizi sul territorio: un sistema sanitario vicino ai bisogni delle

persone – spiega Fabri – con lo sviluppo del ruolo dei medici di

medicina generale, degli ospedali di comunità. Va infine introdotta la

figura dell’infermiere di comunità, in modo da prenderci in carico il

paziente curandolo a casa». Un’assistenza qualificata e rivolta a tutti,

a prescindere dal luogo di residenza.

Giorgia Fabri



Un territorio non si sviluppa senza infrastrutture. Possono essere

materiali come le strade o le ferrovie «e su questo dovremo batterci

perché vengano completate le opere fondamentali per la regione, ma anche

lavorare sull’ammodernamento dei treni e sulla velocizzazione delle

tratte ferroviarie. Ovviamente – ha ribadito nei vari incontri Giorgia

Fabri – non si potrà prescindere dall’avere uno scalo aeroportuale

competitivo né dal pensare un sistema di mobilità sostenibile e “green”:

dovremo perciò potenziare le reti di piste ciclopedonali in modo da

collegare le aree interne con le fasce costiere». Ciò significa due

grandi opportunità: lavoro per le aziende del territorio ma anche

sviluppo del sistema turistico.



Ma le infrastrutture possono essere digitali: la vallata e la regione

devono sviluppare, e presto, la banda ultra larga in tutti i comuni.

Perché si traduce in più competitività delle nostre imprese ma anche in

più servizi al cittadino. «L’esperienza del covid e la sperimentazione

della didattica a distanza – continua l’assessore corinaldese che nella

vita professionale svolge il ruolo di insegnante – ci hanno fatto capire

quanto sia necessaria implementare una rete infrastrutturale per poter

davvero digitalizzare i servizi, avvicinarli al cittadino,

sburocratizzare la pubblica amministrazione per poter puntare

convintamente sul Made in Marche».



Giorgia Fabri, che sul dialogo e sul confronto ha voluto incentrare il

proprio impegno professionale, amministrativo ed elettorale, ha voluto

inoltre incontrare i giovani in un appuntamento in cui parlare del loro

futuro. «Ma è anche il nostro futuro – ha affermato la candidata al

consiglio regionale – perché se diamo l’opportunità a ogni giovane

marchigiano di potersi realizzare nella propria terra, daremo speranza

all’intera regione Marche». Scuola, cultura, formazione e lavoro sono

quindi strettamente connesse: «Ogni studente della nostra regione senza

possibilità economiche dovrà avere un pc; andremo a favorire

l’inserimento nelle imprese marchigiane di 1000 giovani “digitali”;

allineeremo ancora di più i percorsi formativi con quelli occupazionali,

sviluppando un sistema universitario marchigiano competitivo. Sarà

importante favorire una progettualità che, dopo aver consentito di fare

esperienze all’estero, stimoli i giovani a tornare nel proprio

territorio e a investire creando opportunità e occupazione».