Elezioni Marche, Ricci: «Economia ferma, a rischio imprese e lavoro. Contrasteremo dazi investendo 10 milioni»

PESARO – «Continua una campagna elettorale intensa, in pieno agosto. Stiamo facendo 16 ore al giorno di campagna elettorale incessante tra la gente per la gente. Questa è la campagna popolare che abbiamo impostato dal primo minuto, prima nelle aziende e ora, nel mese d’agosto, nelle spiagge. Lo facciamo in un momento difficile, molto difficile, perché l’economia marchigiana è ferma, lo ha detto Confindustria qualche giorno fa e la botta dei dazi che arriverà rischia di essere mortale per le imprese e per il lavoro», così Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche, ad Ancona, in occasione del ‘Ricci on the beach’, che lo vedrà tra le spiagge di Portonovo, Numana, Marcelli e Sirolo.

«Per questo dobbiamo aiutare l’impresa ad internazionalizzarsi verso nuovi mercati e, per questo, stanzieremo subito un fondo di 10 milioni di euro per aiutarle in questa ricerca e nel contrastare la botta micidiale del protezionismo di Trump e dei suoi amici. – dichiara Ricci – Non è accettabile comunque che l’economia marchigiana sia ferma vista la mole di investimenti enorme che abbiamo: 14 miliardi del terremoto e miriadi del PNRR ai quali la destra ha votato contro. – prosegue – Su questo vorrei confrontarmi con Acquaroli. Accetti il confronto anziché scappare».