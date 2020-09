SENIGALLIA – Non solo l’esito delle elezioni comunali, con cui si sceglierà il nuovo sindaco di Senigallia, è importante per la spiaggia di velluto: anche i risultati delle regionali sono importanti. Da queste ultime consultazioni si è finalmente capito quali candidati consiglieri potranno sedere tra i banchi di maggioranza e opposizione al consiglio regionale delle Marche. E sono diversi i senigalliesi o esponenti dei comuni limitrofi che hanno provato la corsa a palazzo Raffaello.

Tra i candidati locali ci sono:

l’avvocato senigalliese Corrado Canafoglia, con un vero e proprio boom di voti, ben 1.311;

l’assessore di Montemarciano Yasmin Al Diry (508 voti) e il consigliere comunale di Montemarciano Maurizio Grilli (lista Civitas Civici, a favore di Acquaroli) con 271 voti;

l’avvocato di Senigallia Roberto Paradisi ha raccolto 642 voti, mentre la dirigente scolastica Elena Giommetti (anche lei Forza Italia Civici per le Marche, a favore di Acquaroli) si è fermata a quota 118;

Giorgia Fabri, assessore di Corinaldo (Pd) per Mangialardi, ha raccolto 1.128 preferenze;

Maurizio Marchionni per Italia Viva Mangialardi presidente (640 preferenze);

il medico oncologo Massimo Marcellini (Le Nostre Marche il Centro, a favore di Mangialardi) è stato scelto da 439 votanti;

Luca Santarelli è stato il più votato della lista Rinasci Marche, per il centrosinistra di Mangialardi, con 1.041 preferenze;

Stefania Martinangeli per il Movimento 5 Stelle è stata scelta da 379 elettori;

la dottoressa del pronto soccorso di Senigallia Emanuela Sbriscia Fioretti (Dipende da Noi, per Roberto Mancini) è stata votata da 569 persone;

stessa soglia per l’arceviese Stefania Palazzesi in quota la Lega, che ha raccolto 569 preferenze;

Cinzia Petetta della lista Giorgia Meloni per Acquaroli ha chiuso con 414 voti.

Essendo ormai definitivi i voti, da Senigallia e dai comuni limitrofi c’è solo un candidato che approderà in consiglio regionale, ed è Luca Santarelli, della lista Rinasci Marche. Qui invece tutti i nomi di coloro che ce l’hanno fatta. Tra cui ovviamente il candidato alla presidenza Maurizio Mangialardi.