Elezioni a Corinaldo, iniziato lo spoglio delle schede: testa a testa tra Giorgia Fabri e Gianni Aloisi

In corso lo scrutinio per definire quale candidato diventerà sindaco del borgo in queste elezioni amministrative 2022. Centrodestra e centrosinistra sono appaiati al 41%, mentre Raffaele Sebastianelli di Corinaldo Civitas raccoglie quasi il 18%

CORINALDO – È testa a testa tra Giorgia Fabri e Gianni Aloisi. Questa la situazione il giorno dopo la tornata elettorale, quando sono iniziati gli scrutini delle schede per il nuovo sindaco. Alle ore 16:06, ora in cui è stato aggiornato il dato elettorale (fonte: Ministero dell’interno) sono state scrutinate ancora solo tre sezioni su cinque.

Al momento è per una manciata di voti in vantaggio il centrosinistra di “Voce Comune per Corinaldo – Giorgia Fabri sindaca”, con 600 preferenze, pari al 41,52%. Segue “Corinaldo Guardare Oltre”, con 596 voti (il 41,25%) espressi per il candidato sindaco Gianni Aloisi.

Poco più distaccato è Raffaele Sebastianelli, candidato di “Corinaldo Civitas”, che ha ottenuto a ora 249 voti, pari al 17,23% delle schede valide.

Scrutinati al momento 1445 voti. L’affluenza alle urne ieri, domenica 12 giugno, è salita al 63,64%, ben sopra la media nazionale che si è fermata al 55% e sopra anche la precedente votazione del 2017 che sancì il secondo mandato di Matteo Principi.