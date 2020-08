Senigallia, elezioni comunicali: il candidato Davide Mari si presenta

SENIGALLIA – Il 20 e 21 settembre a Senigallia, in concomitanza con le regionali, si svolgeranno le elezioni comunali per eleggere il sindaco, successore del primo cittadino uscente Maurizio Mangialardi, ora candidato alla presidenza della Regione Marche.

In seno alla lista “La Civica Massimo Olivetti Sindaco”, candidato del centrodestra, si presenta il candidato Davide Mari, oncologo all’ospedale di Senigallia, al suo esordio in politica: «Sono Mari Davide e vivo a Senigallia da 7 anni. Lavoro come medico oncologo nell’ospedale di Senigallia, e questa è la prima volta che entro in politica.

Il dottor Mari prosegue: «Ho molta esperienza in ambito sociale e del volontariato, sia cattolico che laico. Per 25 anni volontario presso la Croce Gialla di Falconara, all’Istituto Bignamini di Falconara, iscritto alla sezione CAI di Senigallia da 25 anni; queste conoscenze sono quello che posso offrire alla città e a questo nuovo gruppo. In ospedale un aiuto particolare ai pazienti oncologici e l’impegno ad arginare la politica di depauperamento delle risorse che necessitano al nostro nosocomio. Nel sociale la tutela dei diritti delle categorie più deboli: disabili, anziani, malati cronici e mentali. Non accetto le ingiustizie sociali, specie quando rivolte a chi non ha la possibilità di difendersi adeguatamente. Non accetto la politica che è potere e non servizio. Per questi motivi sostengo la candidatura di Massimo Olivetti come sindaco di Senigallia».