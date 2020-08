Vola Senigallia svela i 24 candidati a sostegno di Volpini

SENIGALLIA – Nasce ufficialmente la lista civica Vola Senigallia, a sostegno del candidato a sindaco del centrosinistra Fabrizio Volpini. Una lista di 24 persone che hanno deciso di unirsi in un impegno corale, mettendo a disposizione le diverse competenze, professionalità ed esperienze.

Dal mondo della scuola e dell’università alla sanità, dalla musica alla cultura, dall’impresa al commercio, dal turismo alle politiche sociali: l’eterogeneità è la vera ricchezza e il punto di forza della lista civica Vola Senigallia che, attraverso l’onestà, l’impegno e la trasparenza, vogliono dare slancio, forza e concretezza ai termini politica, socialità ed accoglienza.

«Dalla voce dei singoli candidati in lista emerge in modo corale la stessa attitudine a pensare in grande partendo dal piccolo – spiegano – con la convinzione che è dal quotidiano che nascono i veri cambiamenti. E dalla coerenza degli ideali, che guida da sempre l’operato di Fabrizio Volpini ed il suo impegno politico, nasce l’ambizione di una squadra di persone che guarda in alto e punta a grandi progetti».

Di seguito i nomi dei candidati per la lista civica Vola Senigallia:

Alessandra Andreanelli, Anna Barucca, Angelo Bedetti, Andrea Berardinelli, Valentina Brunelli, Paolo Carli, Roberto Fabri, Federica Ferro, Samuele Garofoli, Gabriele Landi, Andrea Mariotti, Elena Mencarelli, Alessandra Olivetti, Stefania Pagani, Emmanuele Pavolini, Paola Perlini, Francesca Pongetti, Enrico Rimini, Lucia Rosa, Alessandro Sgreccia, Paolo Stendella, Simone Tranquilli, Susanna Vecchioni, Serge Prudence Zegbeu.