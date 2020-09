Elezioni comunali, settimana ricca di appuntamenti per i candidati a sindaco di Senigallia

Sette giorni di incontri fitti per gli aspiranti al ruolo di primo cittadino della spiaggia di velluto: ecco quando e dove si troveranno in vista della scadenza elettorale che si avvicina sempre più

SENIGALLIA – Settimana densa di appuntamenti elettorali quella che è appena iniziata. Proprio per l’avvicinarsi della scadenza del 20 e 21 settembre, quando si voterà per il rinnovo del consiglio comunale senigalliese e quello regionale marchigiano, si moltiplicano gli incontri dei vari candidati a sindaco sulla spiaggia di velluto.

Paolo Battisti

Partendo da oggi stesso, lunedì 7 settembre, e dal primo candidato in ordine alfabetico: Paolo Battisti, esponente per L’altra Senigallia con la Sinistra, sarà impegnato stasera al circolo Acli del Filetto (ore 21); martedì 8 settembre, alle ore 19 con la Cna; giovedì 10 incontrerà i cittadini al mercato di Senigallia, mentre da lunedì 14 incontrerà la Confindustria e poi il 15 l’ordine provinciale degli architetti per concludere ancora nelle frazioni senigalliesi.

Gennaro Campanile

Il candidato a sindaco per la lista AmoSenigallia, Gennaro Campanile, sostenuto anche da Verdi, Volt, Italia Viva, Azione e +Europa, sarà impegnato tutta la settimana in un calendario fitto di incontri: martedì 8 settembre incontrerà i rappresentanti di Confindustria, il giorno seguente mercoledì 9 quelli della Cna; giovedì 10 alle ore 8 presenza al mercato cittadino, mentre alle ore 10 incontro coi sindacati senigalliesi. La giornata si concluderà alle ore 21 al circolo Acli del Filetto. Weekend impegnativo per l’ex assessore: venerdì 11 iniziativa al circolo Arci di Borgo Catena, sabato 12, alle ore 19 sarà nella piazzetta del circolo Arci del Vallone assieme a Emma Bonino di +Europa. Domenica 13 settembre, infine, alle ore 10, si terrà l’incontro con Angelo Bonelli di Europa Verde.

Rosaria Diamantini

La candidata di Senigallia Resistente (composta da Rifondazione Comunista e da Sinistra Ambientalista per Senigallia) Rosaria Diamantini sarà impegnata inizialmente martedì 8 settembre alla chiesa dei Cancelli in un incontro sui problemi dell’agricoltura industriale e le possibili alternative, in cui si terrà anche un dibattito con il professor Fabio Taffetani, ordinario di botanica e direttore dell’orto botanico “Selva di Gallignano” presso l’Università politecnica delle Marche. Giovedì 10 settembre, alle 21 sempre alla chiesa dei Cancelli si terrà invece un’iniziativa dal titolo “Bilancio Partecipativo: la nostra proposta per la trasparenza ed il bene comune” con Massimo Rossi (ex sindaco di Grottammare che introdusse il bilancio partecipativo già nel 1994 ed ex presidente della provincia di Ascoli Piceno) e Alessandro Volponi, già assessore comunale e provinciale ma anche presidente dell’associazione Casa Comune di Fermo. Venerdì 11 settembre, dalle 21 alle 23 in piazza Garibaldi si terrà la festa di chiusura della campagna elettorale, con la partecipazione del gruppo musicale recanatese Sambene, e dove verranno sostenute anche le ragioni per il “No” al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari.

Alessandro Merli

Impegni anche per il candidato a sindaco di Potere al Popolo Alessandro Merli che sarà il 10 settembre alle 16:30 a un incontro con la Cna per parlare di microeconomia, lavoro e contrasto allo sfruttamento stagionale. Venerdì 11 alle 18:30, presidio e incontro con i cittadini della zona Cesano, mentre domenica 13 si terrà un comizio in piazza Roma sul tema “La salute prima del profitto”: all’incontro parteciperà la referente nazionale di Potere al Popolo per la sanità Elisabetta Canitano per parlare di sanità pubblica, stabilizzazione del lavoro, reinternalizzazione dei servizi, medicina territoriale e gestione dell’emergenza.

Paolo Molinelli nella foto di Davide Caporaletti

Il rappresentante di Senigallia Bene Comune, Paolo Molinelli, subentrato in corsa al già riconfermato Giorgio Sartini, incontrerà i residenti dei quartieri di Cesano lunedì 7 settembre, assieme a Corrado Canafoglia e al Comitato Senigallia Facciamo Eco (ore 21:15, presso i giardini in strada Seconda). Mercoledì 9 sarà invece al Ciarnin e Gabriella; il giorno seguente a Borgo Catena e Borgo Ribeca mentre venerdì 11 incontrerà i residenti di Sant’Angelo per poi passare lunedì 14 alla zona di via Capanna a Senigallia, il 15 settembre alla chiesa dei Cancelli per i rioni cittadini e infine il 16 a Roncitelli.

Massimo Olivetti

Fitto anche il calendario per Massimo Olivetti, espressione di una ritrovata unità nel centrodestra composto da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e La Civica: oggi, lunedì 7 settembre, sarà alle ore 21 al circolo Arci Uisp di Borgo Catena; martedì sarà all’area verde delle Bettolelle (ore 21), mentre mercoledì 9 – stesso orario – sarà al bocciodromo della Cesanella. Sempre mercoledì sera alle 21 si terrà l’incontro di Forza Italia con la sua componente civica al circolo Acli U.Ravetta di via Cavallotti. La sera seguente, giovedì 10 sempre alle 21, il candidato a sindaco Olivetti sarà impegnato coi residenti di Castellaro. Dopo un paio di giorni di pausa, gli incontri pubblici riprenderanno a Montignano domenica 13 settembre, per concludersi poi con il confronto al teatro La Fenice giovedì 17 alle ore 21.

Fabrizio Volpini

Fabrizio Volpini. Sostenuto da una cospicua lista composta da Partito Democratico, Diritti al Futuro, Vivi Senigallia, Obiettivo Comune, Partito Socialista, Partito Repubblicano, NOI Senigallia Attiva e Vola Senigallia, il candidato a sindaco del centrosinistra sarà impegnato durante la settimana già da lunedì pomeriggio, 7 settembre, alle ore 17 in piazza Roma insieme a Maurizio Mangialardi, candidato alla presidenza della Regione Marche, e al presidente del parlamento europeo David Sassoli. Alle 21 proseguirà il percorso di ascolto sulle problematiche delle frazioni incontrando i cittadini di Castellaro presso il locale circolo Uisp. Doppio appuntamento anche il giorno successivo, martedì 8 settembre: alle 18 sarà al circolo UISP di Cannella e alle 21 parteciperà a un’iniziativa politica organizzata dalla coalizione di centrosinistra che si svolgerà in piazza a Cesano. E ancora: mercoledì 9 settembre, alle ore 17.30 alla chiesa dei cancelli l’incontro “La scuola che emerge”; alle ore 21 al circolo Arci di Scapezzano l’incontro con residenti. La settimana proseguirà giovedì 10 al cortile della biblioteca di Marzocca (ore 18) e al centro sociale del Vallone (ore 21) per incontrare i residenti delle due frazioni senigallisi, così come il giorno seguente, venerdì 11 al circolo Arci di Borgo Bicchia (ore 21). Sabato 12 sarà alle 17:30 alle Bettolelle, mentre domenica 13 il candidato Volpini sarà a Montignano alle 18. Al centro dell’agenda la discussione sulle problematiche delle frazioni e delle zone più periferiche.