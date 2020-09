SENIGALLIA – Un risultato ampiamente attesto. Quello che sta emergendo da ore a Senigallia non è certo una sorpresa per gli addetti ai lavori, il ballottaggio cioè tra centrosinistra e centrodestra a queste elezioni comunali 2020. Nel frattempo, mentre Volpini si prepara per altre due settimane di campagna elettorale, abbiamo raccolto alcune testimonianze.

Il candidato del centrosinistra Fabrizio Volpini esprime «soddisfazione per questo risultato», già ipotizzato da tempo, «arrivato anche a causa di un clima politico a livello nazionale» che avrebbe trainato il centrodestra anche a livello locale.

Ancora in forse l’ingresso in consiglio comunale di Paolo Battisti, candidato de L’altra Senigallia con la Sinistra, che si è detto molto soddisfatto dei 768 (finora) voti raccolti, «considerando che alla mia sinistra ci sono sia Rifondazione Comunista che Potere al Popolo: noi siamo senza partiti dietro, quindi entrare in consiglio sarebbe un eccellente risultato». Poi uno sguardo al futuro e al ballottaggio: «Consegnare Senigallia alle destre non è semplice, quindi bisognerà riflettere seriamente» auspicando un cambio di rotta sostanziale da parte di Volpini perché ogni ipotesi di dialogo possa andare a buon fine.

Da Potere al Popolo – 251 voti, pari all’1.10% – Alessandro Merli parla convintamente: «Ringrazio quanti ci hanno votato – spiega – perché il nostro lavoro ora va avanti ancora più di prima. Quello di PaP è un progetto giovane che portiamo avanti con carenza di risorse economiche e umane. Non siamo molto in vista, quindi siamo contenti per ciò che abbiamo ottenuto e per come è andata e potremo fare ancora meglio in futuro».