Elezioni Senigallia, Olivetti e Volpini al seggio per il ballottaggio

SENIGALLIA – Il momento di votare per il ballottaggio è arrivato. Non solo tanti cittadini ma anche i candidati a sindaco si sono recati alle urne. Il primo dei due sfidanti che è andato a votare è stato Massimo Olivetti, candidato per il centrodestra, mentre Fabrizio Volpini ha votato nel primo pomeriggio.

Alle ore 10:30 di domenica 4 ottobre, l’avvocato ed ex sindaco di Ostra si è recato al seggio 2 presso la scuola primaria G. Pascoli, in via Oberdan. Lo sfidante del centrosinistra, l’ex assessore Pd, è andato a votare poco dopo pranzo alla scuola Marchetti.

QUI i dati in tempo reale sull’affluenza al voto per questo secondo turno delle elezioni amministrative 2020.