Elezioni comunali, Diritti al Futuro presenta i suoi 24 candidati al consiglio

SENIGALLIA – Anche Diritti al Futuro ha pronta la lista dei 24 candidati al consiglio comunale che daranno una mano al candidato a sindaco del centrosinistra Fabrizio Volpini a evitare il ballottaggio, considerato troppo rischioso.

Proprio dal medico senigalliese, presidente della commissione regionale sulla sanità nonché ex assessore nella prima giunta Mangialardi, è arrivato l’appello a dare il meglio di sé per evitare il secondo turno, in cui gli avversari del Pd potrebbero coalizzarsi tutti insieme, nonostante le differenze e i personalismi, pur di interrompere l’egemonia del Pd e degli altri partiti che compongono la maggioranza.

Il coordinatore Simone Ceresoni, anche lui ex assessore nella prima giunta Mangialardi, ha sottolineato che il percorso della lista di Diritti al Futuro è stato lineare, incentrato sui punti cardine che da sempre hanno contraddistinto il gruppo: attenzione all’ambiente e ai cambiamenti climatici, rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile, per far fronte alla crisi economica e sociale mettendo in primo piano i precari.

Fabrizio Volpini e Simone Ceresoni

La lista di Diritti al Futuro è composta da: Aramini Angelo, Bako Cristian, Brighenti Beatrice, Cipolat Catherine, Di Capua Alberto, Di Paola Alessando, Fioretti Devis, Giacomini Giovanni, Giorgi Letizia, Gregorini Mauro, Hajredini Dean, La Rocca Linda, Lion Marco, Mandolini Riccardo, Marinaccio Luigi, Mauric Ilaria, Olivi Stefania, Pasquali Patrizia, Pergolesi Enrico, Primavera Roberto, Principi Luciano, Simonetti Glauco, Tantucci Giacomo, Vici Debora.

Sedici uomini e otto donne con un’età media di 47 anni, il giusto equilibrio secondo Diritti al Futuro tra esperienza e nuove energie. Tra loro due consiglieri comunali uscenti: Mauro Gregorini, di Art.1, presidente della II commissione consiliare senigalliese (urbanistica, infrastrutture e assetto idrogeologico); e Riccardo Mandolini, ex appartenente al M5s ma da diversi mesi ormai nel gruppo misto.