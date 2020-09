SENIGALLIA – Protagonisti di queste elezioni, oltre ai 442 candidati al consiglio comunale della spiaggia di velluto, sono ovviamente i candidati a sindaco di Senigallia che da mesi sono impegnati in una corsa per farsi conoscere, per spiegare il proprio programma elettorale e per convincere quanti più elettori possibile.

Sette gli aspiranti per la poltrona di primo cittadino (al contrario di quanti credono in un disinteresse sempre maggiore per la politica) che si contendono fino all’ultimo voto: qualcuno per poter approdare in consiglio comunale, qualcun altro per evitare il ballottaggio e vincere già al primo turno. Per il dopo Mangialardi sono in corsa: Gennaro Campanile, Massimo Olivetti, Rosaria Diamantini, Paolo Battisti, Paolo Molinelli, Fabrizio Volpini e Alessandro Merli.

In ballo ci sono infatti numerosi indecisi: c’è da sottolineare che il gran numero di persone impegnate crea comunque una certa confusione nell’elettorato, se non altro per la questione delle conoscenze e del voto di fiducia. Un meccanismo (voto chi conosco perché so che si impegnerà, ecc) che spesso premia le coalizioni con più liste collegate. ECCO COME E QUANDO SI VOTA

Mentre sono stati resi noti i dati sull’affluenza alle urne alle ore 12, ecco che i primi a votare sono stati proprio i candidati a sindaco, quasi a dare l’esempio che votare non è solo un diritto faticosamente conquistato, ma anche un dovere civico. Entro le ore 12, gli aspiranti sindaci avevano già votato, ognuno nei propri seggi (Merli, candidato di Potere al Popolo vota a Pesaro), così come aveva votato anche il sindaco uscente Maurizio Mangialardi, oggi candidato al governo della Regione Marche.