Morro d’Alba e Ostra Vetere al voto per rinnovare sindaco e consiglio

VALMISA – Affluenza in calo anche nella valmisa (oltre che nella provincia e nel resto della regione) dove si vota a Morro d’Alba e Ostra Vetere per il rinnovo di sindaco, giunta e consiglio comunale. I primi numeri relativi ai dati degli elettori che si sono recati ai seggi per esprimere la propria preferenza non sono però del tutto scoraggianti. Certo c’è un calo importante ma c’è da tenere a mente che le operazioni di voto non si sono ancora concluse e che il paragone con il precedente voto del 2018 è sfalsato per il fatto che allora si votò in un’unica giornata.

Il 10 giugno 2018 infatti si recarono complessivamente alle urne di Morro d’Alba 1.064 votanti su un bacino di 1.599 elettori, pari cioè al 66,54%. Dopo la prima giornata di votazioni del 14 maggio 2023, la percentuale di elettori alle urne era alle 12 del 16,23%, alle ore 19 era del 44,09% e alle ore 23 del 51,74% (circa -15 punti percentuali).

A Ostra Vetere scenario simile, con numeri lievemente superiori: alle ore 12 di ieri, domenica 14 maggio, aveva votato il 16,53% degli aventi diritto al voto; alle 19 era salito al 44,00%; alle ore 23 si era attestato sul 52,79%. Lo scorso turno, il 10 giugno 2018, si erano presentati alle urne 2.028 elettori su una platea di 2.985 aventi diritto, pari quindi al 67,94%.

Urne aperte fino alle ore 15 di oggi, lunedì 15 maggio, per cercare di compensare questo gap che testimonia comunque la tendenza alla diminuzione della partecipazione elettorale.