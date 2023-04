Elezioni comunali, Massimo Corinaldesi sfida Nicola Brunetti per il nuovo sindaco di Ostra Vetere

OSTRA VETERE – Anche il comune montenovese, oltre ai circa 700 enti locali di tutta Italia tra cui il capoluogo regionale Ancona, andrà al voto il 14 e 15 maggio prossimi. Corsa a due nel borgo di appena 3.141 abitanti (dato 2021, ministero dell’interno) e 2.960 elettori (giugno 2022), dove si sfideranno Massimo Corinaldesi per il centrodestra e Nicola Brunetti, in campo per il centrosinistra al posto dell’attuale sindaco Rodolfo Pancotti che non si presenta per un secondo mandato.

Massimo Corinaldesi

Nel centrodestra fronte comune tra Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc e Civici Marche per il sostegno a Corinaldesi che si presenta alla guida della lista “Ostra Vetere Impegno Comune”. Il candidato a sindaco, sotto lo slogan “Migliorare il presente, costruire il futuro”, ha fatto sapere di voler fare riferimento alle «centinaia di comunità europee» che ha visitato nel corso della sua carriera professionale per poter aumentare i servizi al cittadino e la loro qualità. Tra i punti cardine, «la competenza e l’ascolto per creare i legami nel territorio e con enti regionali e nazionali».

Nicola Brunetti

Il centrosinistra mira alla riconferma al governo cittadino. Nonostante il sindaco Pancotti non si candidi per il secondo mandato, la lista “Passione civica Ostra Vetere” ha trovato la sintesi nella figura di Nicola Brunetti, ex sindaco che mette a disposizione la propria esperienza amministrativa e professionale per una squadra composta in gran parte da giovani sotto i 40 anni che costituiscono la futura classe politica. «Ostra Vetere è un piccolo centro che merita di essere amministrato con dedizione, attenzione e l’orecchio sempre attento alle esigenze del cittadino. Ci vuole passione da dedicare alla civitas, ovvero alla cosa pubblica e ai cittadini, al fine di poter offrire, ognuno secondo le proprie competenze, quel qualcosa in più per dare slancio e importanza a ciò che ci circonda, al luogo in cui viviamo». Tra i punti cardine, la realizzazione di alcuni progetti che per pandemia e tempistica non è stato possibile ultimare, come la rotatoria a Pongelli con la provinciale Arceviese o la ristrutturazione in chiave polifunzionale dell’ex sala del cinema Sordi.

