Elezioni amministrative 2023, nella valmisa al voto solo Ostra Vetere e Morro d’Alba

Comuni piccoli, appena 3.141 montenovesi mentre la patria del vino Lacrima ha 1.803 residenti: non è previsto quindi il turno di ballottaggio come per il capoluogo Ancona (28-29 maggio). I numeri

VALMISA – Ancora non sono state ufficializzate le candidature ma fervono le manovre politiche anche nella vallata del Misa per le prossime elezioni amministrative 2023 che si terranno a maggio. Tra i comuni dell’area senigalliese che andranno a voto ci sono solo Ostra Vetere e Morro d’Alba.

Le votazioni si terranno, nelle regioni a statuto ordinario, domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023: essendo comuni piccoli, con meno di 15mila abitanti, non ci sarà alcun ballottaggio altrimenti previsto per il capoluogo Ancona e per Falconara Marittima per domenica 28 e lunedì 29 maggio. Ostra Vetere conta infatti 3.141 abitanti (dato Min. Interno, al 31 dicembre 2021) e 2.960 elettori (al 30 giugno 2022), mentre Morro d’Alba, patria del vino Lacrima, si ferma ancora più sotto: 1.803 residenti e 1.586 aventi diritto al voto.

Ma nelle Marche andranno al voto anche Ancona (98.402 abitanti e 81.148 elettori) e Falconara Marittima (25.576 ab., 20.976 elet.), Chiaravalle (14.306 ab., 12.008 elet.) e Maiolati Spontini (6.097 ab., 5.341 el.).

In totale sono interessati 15 comuni marchigiani per 217.985 abitanti e 182.909 elettori, mentre il dato della provincia dorica è di 6 comuni, 149.325 residenti e 124.019 aventi diritto al voto.