Elezioni, Corinaldo si prepara alla corsa per il nuovo sindaco del borgo

Il centrosinistra progressista candida Giorgia Fabri, mentre per l'area moderata e riformista è stato fatto il nome di Gianni Aloisi. Luciano Galeotti potrebbe correre per il sindaco con Corinaldo Civitas

CORINALDO – Fuori i nomi. Come da richiesta sono stati resi noti i candidati alle elezioni amministrative 2022 che vedranno Corinaldo tra i quasi mille comuni al voto a fine primavera. Dopo una serie di contatti, incontri e consultazioni, centrodestra e centrosinistra hanno schierato re e regine, mentre un altro raggruppamento civico potrebbe dare vita una terza lista.

Il Pd e il centrosinistra hanno già individuato Giorgia Fabri, attuale assessora con deleghe a cultura, turismo, associazionismo, istruzione, politiche giovanili e pari opportunità, come successore di Matteo Principi che dopo dieci anni di governo lascia la politica attiva. Al suo fianco il gruppo Corinaldo 2022: negli incontri con la popolazione ha parlato di partecipazione, equità e accoglienza come direttrici del movimento che si definisce «civico progressista».

Il prossimo 12 giugno i poco più di 4 mila elettori corinaldesi potranno scegliere tra lei e il candidato del centrodestra che ha individuato Gianni Aloisi, «un giovanissimo della scena amministrativa, puntuale sintesi di cittadini di area moderata, liberale e riformista che puntano al rinnovamento della classe politica locale» per il rilancio della città. «Un rinnovamento vero, non solo anagrafico che si attuerebbe attraverso le competenze e le disponibilità di tantissimi singoli soggetti, uniti dall’amore per Corinaldo, dall’attenzione verso la incommensurabile voglia di tornare a rinascere e nei confronti della reale qualità dei servizi pubblici offerti a tutti i residenti ed ai numerosi turisti che ogni giorno vivono Corinaldo. Stiamo costruendo – spiegano da “Corinaldo Guardare Oltre” – un programma semplice ma reale, basato su progetti ed idee concrete e necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del gruppo: ascolto, rielaborazione e realizzazione per la rinascita ed il rilancio della Città, guardando oltre certi “steccati”, includendo idee diverse ed escludendo inutili ed anacronistiche contrapposizioni».

Terzo sfidante potrebbe essere l’attuale capogruppo di minoranza Luciano Galeotti, che ha dato vita al nuovo movimento “Corinaldo Civitas“. Il gruppo è già al lavoro su una serie di tematiche tra cui la salvaguardia del territorio e dei beni architettonici identitari del borgo ma anche sul sostegno a famiglie, imprese, anziani sia per quanto riguarda il lavoro che la sanità. Non è ancora stato definito se parteciperanno con un proprio candidato o se il dialogo di queste settimane porterà a una convergenza programmatica.