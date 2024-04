Elezioni 2024, il sindaco Marco Sebastianelli si ricandida alla guida di Trecastelli

TRECASTELLI – Le vallate Misa e Nevola si preparano per la tornata elettorale di giugno 2024, in cui alcunicomuni andranno al voto per rinnovare sindaci, giunte e consigli comunali. Mentre a Barbara il sindaco Riccardo Pasqualini non si candiderà alle prossime elezioni per rimanere primo cittadino, a Trecastelli invece Marco Sebastianelli ha dato disponibilità in tal senso a proseguire il percorso iniziato cinque anni fa.

Lo fa con una lista civica indipendente, che pesca molto dal centrosinistra ma non si limita agli steccati politici, anzi, cerca di emanciparsi da coloro che vorrebbero affibbiare un logo, un simbolo di partito alla lista “Trecastelli Passione Comune”. Lista che già cinque anni fa si candidò per governare il paese nato nel 2014 dalla fusione tra Monterado Castel Colonna e Ripe. Allora Sebastianelli fu assessore della giunta Conigli, per poi succedergli nel 2019 alla guida dell’amministrazione locale.

Ad affiancarlo ci saranno ancora una volta Alessandro Pellegrini, attuale vicesindaco e assessore al bilancio, impegnato con la stessa delega anche nella giunta Conigli del mandato 2014-19; Liana Baci, attuale assessora all’istruzione, cultura e turismo; ed Eleonora Lozza, assessora all’ambiente, salute e sociale. Ma continua il percorso anche degli attuali consiglieri Federico Bruni (capogruppo) e Nicola Moretti, così come della consigliera Morena Cesaroni. Si aggiungono Amanda Guidi, Mario Marini, Ramona Tomassetti, Lorenzo Paolini, Letizia Pierini e Alessio Zenobi.

«La lista, composta da candidati altamente qualificati e profondamente motivati a servire i cittadini – dichiara Marco Sebastianelli – si caratterizza per la forte connessione con la nostra città e per l’impegno verso la sua crescita, il suo sviluppo e il suo benessere. Ognuno di noi rappresenta una generazione con prospettive e idee diverse che riflettono la varietà e la ricchezza della nostra comunità. Con l’esperienza acquisita nei cinque anni appena trascorsi abbiamo imparato l’importanza di affrontare le sfide con pragmatismo e una visione a lungo termine».