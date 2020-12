Gli effetti del Covid sulla salute dei più poveri: incontro a Senigallia

SENIGALLIA – Quali gli effetti del Covid e della la pandemia in corso sulla salute dei poveri? Una domanda cruciale per chi quotidianamente si occupa di salute e di emarginazione. Proveranno a dare risposte e spunti di riflessione alcuni ospiti molto importanti al webinar dal titolo “Povertà e salute”, organizzato dai medici volontari dell’ambulatorio medico solidale “Paolo Simone-Maundodé” di Senigallia per la serata di venerdì 11 dicembre alle ore 21.

L’incontro online, visibile in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Voce Misena e di Radio Duomo, sul sito www.vocemisena.it e ascoltabile su Radio Duomo Senigallia InBlu sulle frequenze 95,2 FM, sarà introdotto dal dottor Valter Mariotti, storico fondatore dell’ambulatorio, mentre in studio saranno presenti il dottor Gabriele Pagliariccio, anche lui fondatore dell’ambulatorio, e la giornalista Laura Mandolini.

Le testimonianze sugli effetti del Covid e della pandemia sulla salute dei più poveri spazieranno a livello internazionale e mondiale: ospiti via etere infatti saranno dagli Stati Uniti il dottor Guido Silvestri, professore alla Emory University di Atlanta; il dottor Giovanni Putoto, di Medici con l’Africa CUAMM di Padova; la dottoressa Michela Paschetto, coordinatrice della Medical Division di Emergency; il dottor Salvatore Geraci, responsabile dell’ambulatorio Caritas presso la stazione Termini di Roma.

Ormai noto a tutti il virologo e immunologo Silvestri, cresciuto a Senigallia e recentemente insignito del Picchio d’oro; del dottor Putoto basti dire che è appena rientrato dall’Africa e lavora per un’associazione, il CUAMM, da sempre in prima linea per sostenere le strutture sanitarie in Africa; la dottoressa Paschetto, di recente rientrata dalla Afghanistan, è la coordinatrice della divisione medica di Emergency ed il dottor Geraci opera da anni nella capitale impegnandosi nell’ambito della salute dei migranti.