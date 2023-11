Educare all’affettività e al rispetto degli altri: le nuove attività al centro Le Rondini di Senigallia

Col mese di novembre sono partite nuove iniziative nella sede in via Porta Mazzini per gli adolescenti tra gli 11 e i 16 anni

SENIGALLIA – Educazione all’affettività, questa la nuova attività iniziata al centro Le Rondini grazie al nuovo progetto “Io cresco, noi cresciamo. Alla scoperta di sé e degli altri”. L’iniziativa, sostenuta con i fondi otto per mille alla Chiesa Valdese, è rivolta principalmente agli adolescenti iscritti dagli 11 ai 16 anni: si realizzerà in collaborazione con la cooperativa sociale Polo9, l’associazione LinC-Luoghi in Comune e l’istituto comprensivo “Mario Giacomelli”.

Gli obiettivi su cui lavorare per un intero anno, a partire da questo novembre 2023, saranno quelli di promuovere la crescita cognitiva, emotiva e affettivo-relazionale degli adolescenti; sviluppare le competenze creative e artistiche degli iscritti al centro, promuovere l’uso responsabile dei sistemi comunicativi digitali; accrescere le conoscenze degli operatori e insegnanti sulle dipendenze tecnologiche.

L’inizio del percorso, nel nuovo spazio operativo in via Porta Mazzini 3, coinvolgerà gli adolescenti guidati da due figure esperte, trattando argomenti che ruoteranno intorno al tema dei rapporti tra coetanei/e, l’amicizia, l’amore, le disuguaglianze, le discriminazioni, il cambiamento psico-fisico, emozionale e le relazioni con gli adulti. Si svolgeranno laboratori pratici che metteranno in campo la creatività dei ragazzi attraverso video, interviste ai coetanei, street-art che comunicheranno nella pratica tutto il percorso formativo.

Un’altra tappa del progetto sarà guidata da due professionisti della cooperativa sociale Polo9 specializzati in divulgazione scientifica ed educazione/formazione: un incontro è rivolto agli adolescenti del centro (11-16 anni) per approfondire i rischi e i pericoli del web e per promuovere l’uso consapevole e responsabile dei sistemi digitali di comunicazione. Il secondo incontro formativo si rivolge ai soci/educatori del centro aggregativo e tratta nello specifico le dipendenze tecnologiche e digitali.