Senigallia, terminata la nuova scuola Marchetti

SENIGALLIA – Lunedì 15 settembre prenderà il via un nuovo anno scolastico ma per gli studenti e le studentesse, per il personale docente e amministrativo della scuola secondaria Marchetti sarà un inizio davvero particolare. Sono infatti terminati i lavori di realizzazione di un plesso ex novo all’interno di quello che è un parco verde e sportivo in zona Saline.

Nella mattinata di ieri, giovedì 4 settembre, è stato fatto da parte del sindaco Massimo Olivetti, di alcuni componenti della giunta, dei tecnici comunali e dei rappresentanti della ditta che ha realizzato l’edificio, un sopralluogo che ha decretato l’ufficiale conclusione dei lavori, seguito, oggi, dal collaudo definitivo, così da consentire l’avvio regolare dell’anno scolastico già da lunedì 15 settembre nella nuova sede.

«È stato un momento di grande emozione che segna il raggiungimento di un importante traguardo per la nostra comunità: dotare Senigallia di una struttura scolastica moderna, funzionale, accogliente e all’avanguardia» – ha affermato il primo cittadino. La nuova scuola “Marchetti” si distingue per ambienti ampi e luminosi dedicati alla didattica, progettati secondo i più avanzati criteri di efficienza energetica e sostenibilità ambientale. Un edificio che rappresenta un «investimento concreto per il futuro della città e un motivo di orgoglio per l’intera comunità».

Sono in fase di completamento anche i lavori per altri due edifici adiacenti, dedicati uno a ospitare la nuova scuola dell’infanzia “Arcobaleno” e l’altro la palestra: quest’ultima fornirà nuovi spazi anche per le attività sportive della nostra città.

Una volta conclusi, tra circa un mese, l’intero campus scolastico delle Saline sarà pienamente operativo, concepito come un’area sicura, accessibile esclusivamente a piedi o in bicicletta, nel segno della mobilità sostenibile.

L’inaugurazione ufficiale del nuovo plesso è prevista per il mese di ottobre, con un evento aperto a tutta la cittadinanza senigalliese e non solo.