Senigallia: interventi a raffica nelle scuole, risorse da record

SENIGALLIA – Dal risanamento della Fagnani al consolidamento della Collodi, dalla nuova costruzione dei poli alla Cesanella e alle Saline fino alla demolizione della Puccini, al nuovo asilo a Marzocca e a tinteggiature e piccole sistemazioni nelle scuole delle frazioni Cesano, Cesanella, Scapezzano, Borgo Bicchia, Portone. Sono gli interventi in atto, appena conclusi o in fase di avvio che interessano l’edilizia scolastica a Senigallia. Un tema molto discusso, che interessa tutta la comunità cittadina, nessuno escluso e che impegna il Comune con circa 25 milioni di euro di investimenti, di cui la gran parte risorse provenienti dal Pnrr.

Partendo dai lavori già ultimati: sono durati pochi giorni quelli per il consolidamento della pavimentazione alla scuola dell’infanzia Collodi, zona ex piano regolatore, per una spesa contenuta intorno ai 20 mila euro; terminati anche gli interventi all’infanzia S. Gaudenzio, a Borgo Bicchia, dove è stato necessario ritinteggiare le pareti e risanarle dall’umidità. Nella frazione di Montignano sono stati investiti 90 mila euro per alcuni lavori per la sistemazione del plesso che era stato chiuso per delle crepe ma ora si cerca la copertura finanziaria per il nuovo edificio che ospiterà sia l’infanzia che la primaria.

Per quanto riguarda gli interventi in fase di conclusione, certamente sta ancora creando disagi l’intervento alla scuola secondaria di primo grado Fagnani, in pieno centro storico a Senigallia: il quadro complessivo è appunto alle battute finali in quanto l’appalto per il risanamento e miglioramento sismico dell’edificio di via Maierini e sede dell’istituto comprensivo Senigallia centro – inizialmente milionario (1,9 mln euro) affidato a una ditta poi fallita – viene ultimato in questo secondo stralcio da 700 mila euro. Dovrebbe concludersi prima della primavera 2024.

Sono in corso anche i lavori alla primaria della Cesanella, che ha visto intanto gli studenti spostarsi nella sede provvisoria dell’ex Edra in via Cimabue: mentre qui è stata aggiunta una scala esterna antincendio, nella sede originaria di via Botticelli l’intervento è più oneroso perché si parla di circa 1,5 milioni di euro per il consolidamento e miglioramento sismico dello stabile che si spera di riaprire entro settembre 2024; in corso anche la demolizione dell’ala est della scuola primaria Puccini, zona Vivere Verde. L’edificio dovrà essere ricostruito ex novo dato che l’adeguamento per la messa a norma era più costosa e complessa: l’orizzonte per l’inaugurazione però è quello del settembre 2025. L’amministrazione ha dato il via anche ai lavori per la sistemazione dei marciapiedi di fronte la scuola primaria Leopardi in via Marche, parte dell’istituto comprensivo Senigallia sud-Belardi: troppi i disagi agli alunni e alle famiglie (così come ai cittadini che frequentano quella zona) per i dissesti creati dalle alberature.

Il nuovo polo scolastico dell’infanzia alla Cesanella di Senigallia

Se questo è il quadro attuale, paragrafo a parte merita quello sugli interventi futuri: citato il complesso lavoro da fare per la ricostruzione della Puccini (istituto comprensivo Senigallia nord-Giacomelli) da quasi 5 milioni di euro, non è da meno l’intervento alla scuola dell’infanzia Girotondo, zona Cesanella: cantierizzata l’area di largo Michelangelo, si prevede che per la realizzazione di un nuovo polo 0-6 anni ci vorranno almeno due anni e circa 3,5 milioni di euro. L’auspicio è di aprire i battenti della nuova scuola per settembre 2025. Un altro milione e 200 mila euro serviranno per l’asilo a Marzocca di cui a breve verrà espletata la gara d’appalto mentre i lavori potrebbero partire in estate. Altre manutenzioni riguarderanno la scuola di Scapezzano (infanzia e primaria) e quella di Cesano (infanzia e primaria).

La nuova scuola Marchetti e la nuova Arcobaleno a Senigallia

Infine, ma in realtà è l’intervento più costoso durante il mandato amministrativo del sindaco Olivetti, alle Saline, zona parco e cittadella sportiva, verranno realizzati tre edifici: la nuova scuola dell’infanzia Arcobaleno, la nuova secondaria di primo grado Marchetti e una nuova palestra a servizio di scuole e cittadinanza. In questo caso il maxi progetto è da ben 13 milioni di euro, ma ancora si è alla progettazione iniziale: la giunta vorrebbe inaugurare almeno uno dei plessi ma la tempistica non sembra giocare a favore.