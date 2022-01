Edilizia pubblica alla Cesanella, i 100 mila euro risparmiati finiscono alla Regione

Del contributo provinciale non è stata spesa una piccola quota che però finirà alla Regione a seguito della riforma Del Rio

SENIGALLIA – I lavori per l’edilizia residenziale pubblica alla Cesanella sono costati meno del contributo provinciale stanziato e il Comune deve mettere mano al portafogli per restituire oltre cento mila euro. Lo rende noto la stessa amministrazione comunale con la determina n° 1414/2021 dell’ufficio Governo del territorio.

Nell’atto si specificano le cifre dell’intervento di edilizia residenziale pubblica di via Guercino, alla Cesanella: nel 2008 la Provincia di Ancona stanziò 1.240.000 euro per la nuova costruzione di 22 alloggi proposta da Erap Marche ma il costo totale si fermò a 1.139.506 euro come accertato dalla stessa Erap nel luglio 2020 nel quadro tecnico economico finale.

Insomma si sono risparmiati 100.493 euro ma quei soldi non sono del Comune di Senigallia, e nemmeno della Provincia dorica: a seguito della riforma Del Rio, le competenze sull’edilizia residenziale pubblica sono passate alla Regione Marche a cui dovranno essere restituiti i fondi stanziati ma non utilizzati, quali economie sul contributo erogato per l’intervento di edilizia agevolata concluso dall’Erap nel 2017.