Turismo, Senigallia registra finora un buon andamento della stagione

SENIGALLIA – C’è una generale soddisfazione sia nelle file dell’amministrazione comunale che tra gli operatori turistici per l’andamento fin qui registrato della stagione turistica. Anche se i primi dati non sono stati ancora forniti e siamo quindi nel campo delle sensazioni, il “polso” economico e turistico senigalliese sembra avere un buon ritmo. Non mancano però i pareri discordanti.

Il sindaco Massimo Olivetti ha innanzitutto circostanziato le prime considerazioni partendo sia dal contesto nazionale che da quello meteorologico. Come già molti hanno evidenziato c’è da ricordare che anche il meteo ha giocato qualche tiro mancino, soprattutto negli ultimi fine settimana, con il maltempo che ha condizionato e di molto gli arrivi in città, soprattutto di coloro che dai centri limitrofi hanno potuto scegliere all’ultimo di spostarsi o meno.

L’altro fattore è invece una tendenza generalizzata a spostarsi poco o per soggiorni più brevi, complici numerosi fattori anche di carattere internazionale. Non c’è da meravigliarsi se le impressioni sui movimenti turistici nazionali non sono quelle che tutti si aspettavano, ha specificato il primo cittadino. A pesare c’è su tutti l’incertezza dovuta a conflitti e tensioni internazionali, la questione economica con i dazi Usa-Ue in primo piano e il timore dell’inflazione. Molte famiglie insomma viaggiano col freno a mano tirato e la situazione non sembra migliorare nel brevissimo periodo. «Temevamo molto questo effetto».

Più ottimismo sembra circolare tra gli imprenditori turistico-ricettivi, con gli albergatori e gestori di altre strutture che registrano – se non il tutto esaurito – comunque buoni livelli di prenotazioni delle camere e posti letto. Agosto certamente è un mese che a Senigallia fa sempre registrare il sold out. Di certo lo spostamento del Summer Jamboree alla prima decade di agosto non ha favorito la fine di luglio, «quando normalmente abbiamo maggiori carenze. Vedremo come impatterà».

Non sono mancate impressioni diverse, anche tra gli operatori balneari, che hanno sottolineato come sia cambiata la vacanza e la permanenza si sia accorciata a poche notti anziché al mese o alle due settimane di «villeggiatura» come la spiaggia di velluto era abituata anni e anni fa. Uno scenario che rimarrà probabilmente negli annali mentre oggi c’è da abituarsi a vedere stabilimenti con molti ombrelloni chiusi o vuoti.