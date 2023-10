Due ordigni bellici rinvenuti a Senigallia durante l’escavo del fiume Misa

SENIGALLIA – Ancora un ritrovamento di ordigni bellici a seguito di lavori post alluvione. Un po’ come avvenuto per ponte II Giugno, ora dedicato agli “Angeli dell’8 dicembre 2018”, anche vicino al ponte di Bettolelle è emerso qualcosa. In particolare si tratta di due mine risalenti, sembra, alla seconda guerra mondiale.

Il ritrovamento è avvenuto ieri pomeriggio, lunedì 16 ottobre, durante le operazioni di pulizia e di escavo dell’alveo fluviale disposte a seguito dell’alluvione del settembre 2022. La zona è interessata, oltre che dall’escavo del letto e dalla riprofilatura delle arginature, anche dalla realizzazione delle vasche di espansione.

Subito sono state sospese le attività in zona, in attesa di capire anche se ve ne siano altre, mentre è stata disposta la chiusura al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Operano ora gli artificieri dei Carabinieri, che hanno precluso l’accesso al cantiere e provveduto ad informare la Prefettura. Gli stessi provvederanno poi a rimuovere i due ordigni e farli brillare altrove. Non sono segnalate problematiche per la popolazione.