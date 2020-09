Droga, sequestrata marijuana nei pressi delle scuole

La Polizia riprende i controlli anti droga nei pressi delle scuole tra via Capanna e via D'Aquino, un giovane finisce nei guai

SENIGALLIA – Con la ripresa dell’anno scolastico, oltre ai giovani sui banchi tornano anche i controlli delle forze dell’ordine nei pressi degli istituti cittadini. L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto ieri mattina, 28 settembre, e ha permesso alla polizia di sequestrare della droga vicino al campus scolastico e di denunciare un giovane.

Una pattuglia stava passando infatti nella mattinata in via Capanna, quando ha notato un gruppo di giovani con un involucro di plastica che tempestivamente veniva nascosto. L’atteggiamento sospetto ha fatto scattare il controllo: dopo l’identificazione dei ragazzi, gli agenti hanno ritrovato l’involucro che, come l’intuito aveva suggerito, conteneva sostanza stupefacente.

Erano 20 i grammi di marijuana che un giovane in particolare deteneva: per lui, oltre al sequestro della droga, è scattata anche la denuncia a piede libero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

«È l’ennesima prova – spiega il vicequestore aggiunto Agostino Licari – che il progetto Scuole Sicure disposto dal questore di Ancona è efficace non solo in termini repressivi, consentendo la denuncia di alcuni spacciatori o la segnalazione degli assuntori, ma anche in termini preventivi grazie agli incontri negli istituti scolastici».