Droga per la movida, controlli e sequestri a Senigallia

Continuano i servizi della Polizia per reprimere il consumo di stupefacenti tra i giovani diretti ai locali da ballo della città: decine di involucri rinvenuti sui mezzi in zona stazione diretti in discoteca, altri ai giardini Morandi

SENIGALLIA – Operazione anti droga quella messa in atto ieri sera, sabato 21 dicembre, dalla polizia nei luoghi dove i giovani prendono i mezzi per andare in discoteca o nei locali da ballo di Senigallia. Grazie a un intervento congiunto di Commissariato, Polizia stradale e unità cinofile, sono stati sequestrati diversi grammi di stupefacenti.

I controlli sono scattati nell’ambito di un piano straordinario disposto dal questore di Ancona in occasione delle festività natalizie. Diversi i punti di Senigallia perlustrati a tappeto, ma il grosso dell’impegno è stato messo in zona stazione ferroviaria, dove si radunano diversi ragazzi in attesa della navetta che li porterà nei locali cittadini dell’intrattenimento notturno.

Circa 60 i veicoli – tra cui i pullman diretti ad alcuni locali da ballo della zona – e oltre 120 persone soprattutto giovani sottoposti a controlli minuziosi. Sui mezzi gli agenti hanno rinvenuto decine di involucri contenenti sostanza stupefacente, per lo più hashish e marijuana, sottoposta a sequestro. Altri involucri sono stati rinvenuti grazie al fiuto dei cani anti droga nei vicini giardini Morandi, dietro la stazione Fs.

Durante le operazioni sono stati rintracciati anche due rumeni – dediti a reati contro il patrimonio – e un Italiano senza fissa dimora con precedenti per ricettazione: per tutti e tre è scattato il foglio di via obbligatorio dal Comune di Senigallia. Proprio per inottemperanza a tale provvedimento, una quarta persona – un 45enne sudamericano – è stata denunciata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA