Droga in casa, giovane senigalliese arrestato dai carabinieri

SENIGALLIA – Quando i carabinieri hanno perquisito la sua casa hanno trovato droga, in parte già suddivisa in quantitativi da vendere, e gli strumenti necessari al confezionamento delle dosi. Così ieri, 28 febbraio, sono scattate le manette ai polsi di un 29enne senigalliese.

L’arresto è stato eseguito dai militari della Stazione di Marzocca, che hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione del giovane nella mattinata di ieri. In una stanza, precisamente in camera da letto, hanno trovato 50 gr di marijuana e 20 grammi di hashish, in parte già confezionati per la vendita. Inoltre c’era tutto il materiale necessario per il confezionamento.

Il giovane, classe ‘93, è stato quindi arrestato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio e riportato a casa agli arresti domiciliari. Questa mattina, 1° marzo, si è tenuta l’udienza di convalida al tribunale di Ancona, al termine della quale è stato rimesso in libertà con obbligo di presentazione quotidiana presso la Stazione carabinieri di Marzocca.