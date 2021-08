In giro con droga e coltello, una denuncia a Senigallia

SENIGALLIA – Hanno cercato di defilarsi per sfuggire al controllo della Polizia i due occupanti di un veicolo senza però riuscirvi. E dalla perquisizione sono emersi sostanze stupefacenti e un coltello. È accaduto ieri, 12 agosto, in zona Vivere Verde, a Senigallia, dove la polizia ha denunciato un 30enne con precedenti per droga.

Durante i vari servizi di pattugliamento del territorio, disposti dal questore di Ancona dato l’aumento di popolazione nella cittadina turistica, gli agenti hanno rintracciato un giovane originario del Marocco, residente a Senigallia, che risultava avere dei precedenti in materia di stupefacenti.

Con l’ausilio delle unità cinofile, i poliziotti hanno prima rinvenuto in possesso al 30enne un involucro contenente marijuana, poi hanno esteso le ricerche al veicolo trovando in totale oltre 10 grammi della stessa droga, nonché tutto il kit per la preparazione delle dosi e il consumo. Come se non bastasse poi gli agenti hanno rinvenuto anche un coltello.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e per il porto illegale di un’arma.

Questo è solo uno degli esiti dei vari controlli messi in atto in questi giorni a Senigallia dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza assieme al personale del reparto prevenzione crimine di Perugia, alla Polizia stradale di Ancona e alle unità cinofile della Questura di Ancona. Sono stati fermati 170 veicoli e controllate oltre 250 persone, contestando varie violazioni al codice della strada che hanno dato luogo a numerose sanzioni soprattutto per quei comportamenti che mettono a rischio l’incolumità delle persone.