Droga e “cattive” compagnie: tre denunce a Senigallia

SENIGALLIA – Tre denunce, una segnalazione in Prefettura e sequestro di droga in vari punti della città. È questo l’esito dei controlli antidroga e prevenzione dei reati effettuati sul territorio della Compagnia senigalliese.

Controlli che sono partiti dal campus scolastico, insieme ai cinofili di Pesaro: qui è stata trovata una dose di hashish lasciata da ignoti.

Sempre in materia antidroga, sono state ispezionate alcune strutture alloggiative: in una, in particolare, sono emersi dei quantitativi di stupefacenti. Nei guai un 62enne, denunciato perché trovato in possesso 2.30 gr. di marijuana e 11 flaconi di metadone, e una donna classe ‘83, trovata in possesso di 0.3 gr di eroina: quest’ultima è stata segnalata amministrativamente alla prefettura di Ancona come assuntrice di droga.

Il servizio ha interessato però anche alcuni esercizi pubblici, in cui si è proceduto all’identificazione degli avventori; in tale circostanza è stato denunciato un 53enne per violazione della sorveglianza speciale, in quanto trovato in compagnia di pregiudicati. Denunciato anche un 60enne di Perugia che non poteva trovarsi a Senigallia né in compagnia di pregiudicati: per lui il reato è di violazione della libertà controllata.