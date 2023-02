Droga in casa, denunciato a Senigallia un 50enne

Altra operazione messa a segno da parte degli agenti del Commissariato che hanno rinvenuto hashish e marijuana in diversi punti dell’abitazione

SENIGALLIA – Ancora un rilevante sequestro di droga a Senigallia dove gli agenti del Commissariato di Polizia hanno denunciato un uomo che in casa aveva nascosto oltre 70 grammi di stupefacenti. L’operazione si è conclusa qualche giorno fa ma l’individuo era da qualche tempo finito nel mirino dei poliziotti che avevano fatto diversi accertamenti proprio perché maturavano più d’un sospetto.

L’uomo, poco più che 50enne e residente in città, è stato rintracciato nella sua abitazione dove vive con la famiglia d’origine. Inizialmente ha negato ogni coinvolgimento e responsabilità circa l’eventuale possesso di stupefacenti: a un controllo più approfondito sono emersi però diversi involucri e barattoli contenenti hashish e marijuana, occultati in vari punti dell’appartamento. Oltre allo stupefacente, gli agenti hanno rinvenuto tutto il materiale normalmente utilizzato per il confezionamento delle dosi da spacciare.

Materiali posti sotto sequestro così come la droga, pari a oltre 70 grammi. L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di detenzione di sostanza stupefacente con finalità di spaccio.

La riuscita operazione segue di qualche giorno l’importante arresto che sempre i poliziotti hanno effettuato nei confronti di uno spacciatore di cocaina, a testimonianza della diffusione dei comportamenti illeciti in materia di stupefacenti nei vari comuni della vallata Misa-Nevola.