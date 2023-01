Droga nell’auto, due arresti a Senigallia. Scappati altri due complici

Trovati 100 grammi di hashish in una Golf sul lungomare grazie ai controlli dei carabinieri che stanno indagando sui soggetti che son riusciti a scappare

SENIGALLIA – Due persone sono state arrestate dai Carabinieri al termine di un controllo stradale in cui è saltato fuori un etto di droga. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio, 30 gennaio, sul lungomare Italia, zona Marzocca, dove i militari hanno fermato per un normale controllo un’automobile – una Volkswagen Golf – con quattro soggetti a bordo.

Dato il nervosismo, gli operatori dell’Arma si sono insospettiti e hanno approfondito il controllo da cui è emerso che nascondevano sotto un sedile dell’auto un panetto di hashish di 100 grammi. Vistisi ormai scoperti, i quattro hanno tentato la fuga a piedi: per due di loro è andata bene, riuscendo a far perdere le tracce; altri due sono stati fermati e portati in caserma.

Dall’identificazione è emerso che si tratta di un 22enne e di un 38enne di origini marocchine, con precedenti per vari reati. Arrestati, sono stati collocati ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si è tenuta questa mattina nel tribunale di Ancona. Il 38enne, proprietario dell’auto, rimarrà ai domiciliari mentre il giovane è stato rilasciato. Verrà denunciato perché irregolare sul territorio nazionale e inosservante di un ordine del questore di lasciare l’Italia.

Le indagini sono in corso per dare loro un nome e un volto ai due fuggitivi.