Droga e alcol, nottata di controlli a Senigallia

Una denuncia per spaccio di stupefacenti e due giovani segnalati come assuntori, ma altri due sono finiti nei guai per aver bevuto troppo

SENIGALLIA – Nottata di controlli quella appena trascorsa in cui i carabinieri hanno individuato persone in possesso di stupefacenti e altre che avevano assunto alcolici.

Così come la sera precedente, venerdì 6 maggio, anche sabato 7 e fino alle prime ore dell’alba di domenica 8 i militari della Compagnia di Senigallia – assieme al nucleo cinofili di Pesaro – hanno perlustrato il territorio per evitare comportamenti illegali legati all’uso di droga o pericolosi per l’incolumità delle persone come i reati per l’abuso di bevande alcoliche.

Tre giovani sono stati trovati in possesso di hashish e marijuana: per due si trattava di piccole dosi e sono stati quindi segnalati alla Prefettura di Ancona come assuntori sostanze stupefacenti; il terzo aveva con sé 6 dosi già confezionate di hashish e 3 spinelli, perciò è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ancona per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Un uomo è stato fermato nella notte in forte stato di alterazione, nei pressi del campus scolastico, che creava disturbo: è stato quindi sanzionato per ubriachezza. Alla stazione ferroviaria di Senigallia i carabinieri hanno controllato un uomo alla guida di una Opel Corsa che percorreva un tratto di strada contromano, poco dopo la mezzanotte. Era anche lui in stato di alterazione per cui è stato sottoposto a test con l’etilometro, che ha fornito il responso positivo, segnando un tasso di 1,20 g/L. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente.

Inoltre un 30enne senigalliese, con alcuni precedenti e in preda ai fumi dell’alcol, è stato fermato dalla Polizia perché responsabile di comportamenti molesti in un locale del foro annonario e sanzionato per lo stato di ubriachezza. Sempre gli agenti hanno controllato un cittadino extracomunitario, 40enne, privo di alcun documento valido che ne autorizzasse la presenza in Italia. È stato accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per il successivo decreto di espulsione con ordine di allontanamento dal territorio dello Stato emesso dal Questore di Ancona. Infine due misure di prevenzione emesse dal Questore di Ancona, in particolare avvisi orali, sono state eseguite dagli agenti del Commissariato, a carico di due soggetti ritenuti socialmente pericolosi per motivi di spaccio di stupefacenti o reati contro la persona.